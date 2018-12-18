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День народження Філарета та роковини депортації кримських татар: Рада затвердила пам'ятні дати на 2019 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Верховна Рада України затвердила постанову "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році". "За" відповідне рішення проголосувало 232 народних депутати, передає кореспондент УНН.

День народження Філарета та роковини депортації кримських татар: Рада затвердила пам'ятні дати на 2019 рік

Відповідним документ парламент полегшив собі роботу, адже раніше Верховна Рада повинна була ухвалювати окремий законопроект на кожне відзначення пам'ятної дати чи ювілею. Постановою парламентарі затвердили перелік річниць найважливіших подій в суспільно-політичному житті України та ювілеїв видатних осіб, які у 2019 році повинні відзначатися на загальнодержавному рівні.

В додатку до законопроекту присутній повний список дат і ювілеїв, які Україна відзначатиме у 2019 році, серед них:

  • 1 січня – 110 років з дня народження Степана Бандери
  • 23 січня – 90 років з дня народження Філарета
  • 75-ті роковини депортації кримських татар та інших народів Криму (18.05.1944);
  • 30 років з часу падіння комуністичних режимів у країнах Центрально-Східної Європи (09.11.1989).
  • 100 років з дня проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки (22.01.1919);
  • 1000 років з початку правління Ярослава Мудрого, Великого князя Київської Русі (1019);

Як йдеться в пояснювальній записці до постанови, вона сприятиме популяризації історичної спадщини та зацікавленості в історії широких кіл громадськості.

Як повідомляв УНН, Верховній Раді пропонують внести зміни до Кодексу законів про працю та зробити святковим День духовної єдності України. Відповідний законопроект №9407 зареєстрований на сайті Верховної Ради

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