Демьяненко возглавил словацкий футбольный клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Известный украинский наставник и бывший игрок киевского "Динамо" Анатолий Демьяненко возглавил словацкий клуб "Нитра", информирует УНН со ссылкой на страницу клуба в Facebook.
В тренерский штаб 60-летнего экс-наставника "бело-синих" вошли словацкие специалисты - Мирослав Немец и Мирослав Кениг.
"Начинается очень напряженный этап, вторая часть сезона. Перед нами поставлена максимальная задача - сохранить команду, удачно выступить в Кубке", - признался Демьяненко.
По итогам 18 туров словацкого первенства "Нитра" занимает предпоследнее место, опережая последнюю команду на один пункт.
Примечательно, что в 2011 году Демьяненко привел узбекский "Насаф" к победе в Кубке АФК (аналог Лиги Европы) и серебряным медалям чемпионата Узбекистана, но в последний раз был тренером в ФК "Волынь" еще в 2013 году. В свое время Демьяненко во главе "Динамо" приводил киевлян к победе в чемпионате Украины, Суперкубке и двух Кубках Украины.