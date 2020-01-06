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Дем'яненко очолив словацький футбольний клуб

Дем'яненко очолив словацький футбольний клуб

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Відомий український наставник та колишній гравець київського "Динамо" Анатолій Дем'яненко очолив словацький клуб "Нітра", інформує УНН з посиланням на сторінку клубу в Facebook.

У тренерський штаб 60-річного екснаставника "біло-синіх" увійшли словацькі фахівці - Мирослав Немец і Мирослав Кеніг.

"Починається дуже напружений етап, друга частина сезону. Перед нами поставлено максимальне завдання - зберегти команду, вдало виступити в Кубку", - зізнався Дем'яненко.

За підсумками 18 турів словацької першості "Нітра" посідає передостаннє місце, випереджаючи останню команду на один пункт.

Примітно, що в 2011 році Дем'яненко привів узбецький "Насаф" до перемоги в Кубку АФК (аналог Ліги Європи) і срібних медалей чемпіонату Узбекистану, але востаннє був тренером у ФК "Волинь" ще в 2013 році. Свого часу Дем'яненко на чолі "Динамо" приводив киян до перемоги в чемпіонаті України, Суперкубку та двох Кубках України.

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