Дем'яненко очолив словацький футбольний клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Відомий український наставник та колишній гравець київського "Динамо" Анатолій Дем'яненко очолив словацький клуб "Нітра", інформує УНН з посиланням на сторінку клубу в Facebook.
У тренерський штаб 60-річного екснаставника "біло-синіх" увійшли словацькі фахівці - Мирослав Немец і Мирослав Кеніг.
"Починається дуже напружений етап, друга частина сезону. Перед нами поставлено максимальне завдання - зберегти команду, вдало виступити в Кубку", - зізнався Дем'яненко.
За підсумками 18 турів словацької першості "Нітра" посідає передостаннє місце, випереджаючи останню команду на один пункт.
Примітно, що в 2011 році Дем'яненко привів узбецький "Насаф" до перемоги в Кубку АФК (аналог Ліги Європи) і срібних медалей чемпіонату Узбекистану, але востаннє був тренером у ФК "Волинь" ще в 2013 році. Свого часу Дем'яненко на чолі "Динамо" приводив киян до перемоги в чемпіонаті України, Суперкубку та двох Кубках України.