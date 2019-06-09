Демпартия Молдовы проведет митинг в центре Кишенева
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Демократическая партия готовится к акции протеста на площади Великого Национального Собрания в центре Кишенева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на tv8.md.
Минувшей ночью на площади была установлена сцена с большими баннерами ДПМ.
Перед зданием правительства со вчерашнего вечера стоят палатки. Ночевавшие в них граждане говорят, что они намерены защищать государственные учреждения.
Ранее молдавские социалисты и блок ACUM приняли декларацию о "захвате государства" в ответ на решение Конституционного суда о незаконности новых назначений.
Напомним, парламент Молдовы в ночь на воскресенье назначил правительство и премьер-министра.
Как сообщал УНН, президент страны Игорь Додон накануне также обсуждал возможность сформировать коалицию с Демократической партией. Во время разговора с лидером демократом Владом Плахотнюком, глава Молдовы также сообщил о суммах, которые получает непосредственно из России на нужды Партии социалистов.