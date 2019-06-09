Демпартія Молдови проведе мітинг в центрі Кишинева
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Демократична партія готується до акції протесту на площі Великих Національних Зборів в центрі Кишинева. Про це УНН повідомляє з посиланням на tv8.md.
Минулої ночі на площі була встановлена сцена з великими банерами ДПМ.
Перед будівлею уряду з учорашнього вечора стоять намети. Громадяни, що ночували в них, кажуть, що вони мають намір захищати державні установи.
Раніше молдавські соціалісти і блок ACUM прийняли декларацію про "захоплення держави" у відповідь на рішення Конституційного суду про незаконність нових призначень.
Нагадаємо, парламент Молдови в ніч на неділю призначив уряд і прем'єр-міністра.
Як повідомляв УНН, президент країни Ігор Додон напередодні також обговорював можливість сформувати коаліцію з Демократичною партією. Під час розмови з лідером демократом Владом Плахотнюком, глава Молдови також повідомив про суми, які отримує безпосередньо з Росії на потреби Партії соціалістів.