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Демпартія Молдови проведе мітинг в центрі Кишинева

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Демократична партія готується до акції протесту на площі Великих Національних Зборів в центрі Кишинева. Про це УНН повідомляє з посиланням на tv8.md.

Минулої ночі на площі була встановлена ​​сцена з великими банерами ДПМ.

Перед будівлею уряду з учорашнього вечора стоять намети. Громадяни, що ночували в них, кажуть, що вони мають намір захищати державні установи.

Раніше молдавські соціалісти і блок ACUM прийняли декларацію про "захоплення держави" у відповідь на рішення Конституційного суду про незаконність нових призначень.

Нагадаємо, парламент Молдови в ніч на неділю призначив уряд і прем'єр-міністра.

Як повідомляв УНН, президент країни Ігор Додон напередодні також обговорював можливість сформувати коаліцію з Демократичною партією. Під час розмови з лідером демократом Владом Плахотнюком, глава Молдови також повідомив про суми, які отримує безпосередньо з Росії на потреби Партії соціалістів.

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