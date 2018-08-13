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Демонстрация ультраправых в Вашингтоне завершилась раньше из-за ливня

Киев • УНН

 • 7936 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Демонстрация ультраправых активистов, которая проходила в воскресенье на площади Лафайет-сквер перед Белым домом, собрала 25 человек вместо заявленных 400 и завершилась раньше из-за ливня. Об этом сообщает местное отделение телеканала NBC, сообщает УНН.

Демонстрация ультраправых в Вашингтоне завершилась раньше из-за ливня

По его данным, правые радикалы покидали оцепленную территорию, прилегающую к Белому дому, под охраной полиции. В этот момент протестующие против их идеологии начали забрасывать националистов яйцами и бутылками.

Как свидетельствуют кадры с места событий, в тот момент, когда ультраправые покидали место своего собрания, завязалась потасовка между сторонниками антифашистских объединений и сотрудниками Секретной службы США. Последние были привлечены к поддержанию правопорядка в окрестностях Белого дома.

Сотни участников выступлений против правых радикалов остаются на улицах Вашингтона и не расходятся.

Как сообщал УНН, в Вашингтоне сотни активистов вышли на улицы выразить протест против ультраправых.

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