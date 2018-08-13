Демонстрація ультраправих у Вашингтоні завершилася завчасно через зливу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Демонстрація ультраправих активістів, яка проходила в неділю на площі Лафайєт-сквер перед Білим домом, зібрала 25 осіб замість заявлених 400 і завершилася завчасно через зливу. Про це повідомляє локальне відділення телеканалу NBC, інформує УНН.
За його даними, праві радикали покидали оточену територію, прилеглу до Білого дому, під охороною поліції. У цей момент учасники протесту проти їхньої ідеології почали закидати націоналістів яйцями і пляшками.
Як свідчать кадри з місця подій, в той момент, коли ультраправі покидали місце свого зібрання, зав'язалася бійка між прихильниками антифашистських об'єднань і співробітниками Секретної служби США. Останні були залучені до підтримки правопорядку в околицях Білого дому.
Сотні учасників виступів проти правих радикалів залишаються на вулицях Вашингтона і не розходяться.
Як повідомляв УНН, у Вашингтоні сотні активістів вийшли на вулиці висловити протест проти ультраправих.