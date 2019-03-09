Демографы прогнозируют дальнейшее сокращение населения Украины

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 109725 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 113797 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 116469 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 117129 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 146687 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115976 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140667 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145039 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130413 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130422 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп думает переместить американские войска из Германии в Венгрию: что известно

Трамп думает переместить американские войска из Германии в Венгрию: что известно

8 марта, 01:06 • 60490 просмотра
США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

8 марта, 01:45 • 104086 просмотра
Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

8 марта, 02:22 • 78525 просмотра
Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

04:25 • 35608 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

05:30 • 115352 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 114250 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 146676 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 162652 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 174156 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 232295 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 109722 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 74064 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 97348 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 103577 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 103367 просмотра
Актуальное
Демографы прогнозируют дальнейшее сокращение населения Украины

Демографы прогнозируют дальнейшее сокращение населения Украины

Киев  •  УНН

 • 25777 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Население Украины в последние годы ежегодно сокращается примерно на 200 тыс. человек, причем этот показатель сохранится и в последующие годы. Об этом сообщил заместитель директора Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Александр Гладун в комментарии корреспонденту УНН.

"В 2015 году население сократилось на 183 тыс. человек, в 2016 году - на 186,6 тыс. человек, в 2017 году - на 210 тыс., в 2018 году - 252 тыс. Таким образом мы теряем за счет естественного фактора каждый год, в среднем, 200 тыс. человек - средний город Украины. Уровень смертности постоянно растет, что обусловлено возрастной структурой населения, поскольку количество людей в возрасте 60 лет и старше у нас 23%, а чем старше населения - это естественный фактор - тем больше людей умирает. По нашим прогнозам, численность населения и в дальнейшем будет сокращаться", - отметил демограф.

По его словам, также на численность населения влияет фактор миграции, однако она пока в Украине не контролируется. По мнению Гладуна, всеукраинская перепись населения, предназначенный на 2020 год, покажет, сколько людей реально выехали за пределы страны и теперь постоянно живет и работает за границей. Таким образом, по прогнозу демографа, реальная численность населения может оказаться несколько меньше нынешний официальный показатель в 42,153 млн человек.

При этом он добавил, что чисто демографических факторов сокращения населения нет, поскольку низкая рождаемость и высокая смертность украинцев обусловлена социально-демографическими факторами и социально-экономической политикой, которая влияет на демографическую ситуацию.

"Прежде всего, должен быть нормальный уровень жизни, нормальный заработок. Также требуется увеличение расходов на здравоохранение, поскольку если население стареет, то и люди больше болеют, им нужно больше помощи. Также влияют экологические проблемы, так как вода и воздух в крупных промышленных городах очень плохие. Кроме того, влияет и поведенческий фактор самых украинцев: нездоровая структура питания, злоупотребление алкогольными напитками и курение (особенно среди женщин) - все это приводит к росту уровня заболеваемости и преждевременной смертности населения. Также в Украине высокий уровень смертности среди мужчин трудоспособного возраста, что приводит к половой диспропорции в численности населения", - пояснил демограф.

Напомним, Украина среди других стран Европы лидирует по показателям материнской смертности .

В Украине смертность населения превышает рождаемость почти вдвое.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы