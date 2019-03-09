Демографы прогнозируют дальнейшее сокращение населения Украины

"В 2015 году население сократилось на 183 тыс. человек, в 2016 году - на 186,6 тыс. человек, в 2017 году - на 210 тыс., в 2018 году - 252 тыс. Таким образом мы теряем за счет естественного фактора каждый год, в среднем, 200 тыс. человек - средний город Украины. Уровень смертности постоянно растет, что обусловлено возрастной структурой населения, поскольку количество людей в возрасте 60 лет и старше у нас 23%, а чем старше населения - это естественный фактор - тем больше людей умирает. По нашим прогнозам, численность населения и в дальнейшем будет сокращаться", - отметил демограф.

По его словам, также на численность населения влияет фактор миграции, однако она пока в Украине не контролируется. По мнению Гладуна, всеукраинская перепись населения, предназначенный на 2020 год, покажет, сколько людей реально выехали за пределы страны и теперь постоянно живет и работает за границей. Таким образом, по прогнозу демографа, реальная численность населения может оказаться несколько меньше нынешний официальный показатель в 42,153 млн человек.

При этом он добавил, что чисто демографических факторов сокращения населения нет, поскольку низкая рождаемость и высокая смертность украинцев обусловлена социально-демографическими факторами и социально-экономической политикой, которая влияет на демографическую ситуацию.

"Прежде всего, должен быть нормальный уровень жизни, нормальный заработок. Также требуется увеличение расходов на здравоохранение, поскольку если население стареет, то и люди больше болеют, им нужно больше помощи. Также влияют экологические проблемы, так как вода и воздух в крупных промышленных городах очень плохие. Кроме того, влияет и поведенческий фактор самых украинцев: нездоровая структура питания, злоупотребление алкогольными напитками и курение (особенно среди женщин) - все это приводит к росту уровня заболеваемости и преждевременной смертности населения. Также в Украине высокий уровень смертности среди мужчин трудоспособного возраста, что приводит к половой диспропорции в численности населения", - пояснил демограф.

Напомним, Украина среди других стран Европы лидирует по показателям материнской смертности .

В Украине смертность населения превышает рождаемость почти вдвое.