Демографи прогнозують подальше скорочення населення України

ukru
22 березня, 17:51 • 77966 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 120926 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 103604 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 103474 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 87959 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 101717 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 151392 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167999 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154848 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 246957 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.4 м/с
34 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У небі над Києвом помічені російські дрони: працює ППО, зберігається загроза

У небі над Києвом помічені російські дрони: працює ППО, зберігається загроза

22 березня, 22:23 • 33690 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 57106 перегляди
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 45797 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 46284 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 57972 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 163583 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 246956 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 210062 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 194881 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 161489 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 57133 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 53674 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 69352 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 50000 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 81393 перегляди
Актуальне
Демографи прогнозують подальше скорочення населення України

Демографи прогнозують подальше скорочення населення України

Київ • УНН

 • 25783 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Населення України в останні роки щорічно скорочується приблизно на 200 тис. осіб, причому цей показник збережеться і в наступних роках. Про це повідомив заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Олександр Гладун в коментарі кореспонденту УНН.

"У 2015 році населення скоротилось на 183 тисячі осіб, у 2016 році – на 186,6 тисяч осіб, в 2017 році – на 210 тисяч, в 2018 році – 252 тисячі. Таким чином ми втрачаємо за рахунок природного чинника кожен рік, у середньому, 200 тисяч осіб – середнє місто України. Рівень смертності постійно зростає, що обумовлено віковою структурою населення, оскільки кількість людей у віці 60 років і старше у нас 23%, а чим старіше населення – це природній чинник, - тим більше людей помирає. За нашими прогнозами, чисельність населення і в подальшому буде скорочуватись", - зазначив демограф.

За його словами, також на чисельність населення впливає чинник міграції, однак вона наразі в Україні не контрольована. На думку Гладуна, всеукраїнський перепис населення, призначений на 2020 рік, покаже, скільки людей реально виїхало за межі країни і тепер постійно живе і працює за кордоном. Таким чином, за прогнозом демографа, реальна чисельність населення може виявитись дещо меншою за нинішній офіційний показник у 42,153 млн осіб.

При цьому він додав, що суто демографічних чинників скорочення населення немає, оскільки низька народжуваність і висока смертність українців обумовлена соціально-демографічними чинниками і соціально-економічною політикою, яка впливає на демографічну ситуацію.

"Перш за все, має бути нормальний рівень життя, нормальний заробіток. Також потрібне збільшення витрат на охорону здоров'я, оскільки якщо населення старішає, то і люди більше хворіють, їм потрібно більше допомоги. Також впливають екологічні проблеми, оскільки вода і повітря у великих промислових містах дуже погані. Крім того, впливає і поведінковий чинник самих українців: нездорова структура харчування, зловживання алкогольними напоями і паління (особливо серед жінок) – все це призводить до зростання рівня захворюваності і передчасної смертності населення. Також в Україні високий рівень смертності серед чоловіків працездатного віку, що призводить до статевої диспропорції в чисельності населення", - пояснив демограф.

Нагадаємо, Україна серед інших країн Європи лідирує за показниками материнської смертності.

В Україні смертність населення перевищує народжуваність майже удвічі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,280.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,008.03