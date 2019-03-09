Демографи прогнозують подальше скорочення населення України

"У 2015 році населення скоротилось на 183 тисячі осіб, у 2016 році – на 186,6 тисяч осіб, в 2017 році – на 210 тисяч, в 2018 році – 252 тисячі. Таким чином ми втрачаємо за рахунок природного чинника кожен рік, у середньому, 200 тисяч осіб – середнє місто України. Рівень смертності постійно зростає, що обумовлено віковою структурою населення, оскільки кількість людей у віці 60 років і старше у нас 23%, а чим старіше населення – це природній чинник, - тим більше людей помирає. За нашими прогнозами, чисельність населення і в подальшому буде скорочуватись", - зазначив демограф.

За його словами, також на чисельність населення впливає чинник міграції, однак вона наразі в Україні не контрольована. На думку Гладуна, всеукраїнський перепис населення, призначений на 2020 рік, покаже, скільки людей реально виїхало за межі країни і тепер постійно живе і працює за кордоном. Таким чином, за прогнозом демографа, реальна чисельність населення може виявитись дещо меншою за нинішній офіційний показник у 42,153 млн осіб.

При цьому він додав, що суто демографічних чинників скорочення населення немає, оскільки низька народжуваність і висока смертність українців обумовлена соціально-демографічними чинниками і соціально-економічною політикою, яка впливає на демографічну ситуацію.

"Перш за все, має бути нормальний рівень життя, нормальний заробіток. Також потрібне збільшення витрат на охорону здоров'я, оскільки якщо населення старішає, то і люди більше хворіють, їм потрібно більше допомоги. Також впливають екологічні проблеми, оскільки вода і повітря у великих промислових містах дуже погані. Крім того, впливає і поведінковий чинник самих українців: нездорова структура харчування, зловживання алкогольними напоями і паління (особливо серед жінок) – все це призводить до зростання рівня захворюваності і передчасної смертності населення. Також в Україні високий рівень смертності серед чоловіків працездатного віку, що призводить до статевої диспропорції в чисельності населення", - пояснив демограф.

Нагадаємо, Україна серед інших країн Європи лідирує за показниками материнської смертності.



В Україні смертність населення перевищує народжуваність майже удвічі.