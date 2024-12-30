Демченко рассказал, наблюдается ли наращивание сил по границе с рф

По границе с россией какого-то дополнительного наращивания сил оккупантов в направлении, в частности Черниговской, Сумской, Харьковской областей, не отмечается. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

По границе с Россией какого-то дополнительного наращивания сил в направлении Черниговской, Сумской, Харьковской областей, на других направлениях где, в частности, ведутся боевые действия, мы не отмечаем. Конечно, враг пытается расширить свою зону влияния, в частности в Харьковской области, где есть два активных направления, где ведутся активные боевые действия - это направления населенного пункта Липцы и Волчанска - рассказал Демченко.

Кроме того, он отметил, что не исчезает угроза от действий российских ДРГ, хотя их активность за последний период меньше чем это было раньше, но попытки захода ДРГ остаются.

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Демченко сообщал, что россия не имеет на территории беларуси достаточное количество подразделений для того, чтобы создать повторное вторжение в Украину.