Демченко рассказал, наблюдается ли наращивание сил по границе с рф

ukenru
Эксклюзив
Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов
12:18 • 710 просмотра

Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов

Эксклюзив
Новый год в сочетании с новолунием: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 декабря – 5 января
11:34 • 22436 просмотра

Новый год в сочетании с новолунием: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 декабря – 5 января

Эксклюзив
Юрист о вмешательстве Гетманцева в работу налоговой: это незаконно, расследовать должны НАБУ и ГБР
11:10 • 47055 просмотра

Юрист о вмешательстве Гетманцева в работу налоговой: это незаконно, расследовать должны НАБУ и ГБР

Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году
 • 117504 просмотра

Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году

Эксклюзив
Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога
 • 131668 просмотра

Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога

Эксклюзив
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
 • 198093 просмотра

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Эксклюзив
Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)
 • 156583 просмотра

Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)

Эксклюзив
Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году
 • 157737 просмотра

Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году

Эксклюзив
Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ
 • 146546 просмотра

Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ

Эксклюзив
Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke
 • 132720 просмотра

Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захватчики обязали школы на оккупированных территориях Украины подавать списки "родительских комитетов" - ЦНС

Захватчики обязали школы на оккупированных территориях Украины подавать списки "родительских комитетов" - ЦНС

 • 114553 просмотра
россия не планирует участвовать в Саммите мира - лавров

россия не планирует участвовать в Саммите мира - лавров

 • 116444 просмотра
Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти экс-президента США Джимми Картера

Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти экс-президента США Джимми Картера

 • 32469 просмотра
Галь Гадот перенесла операцию из-за обнаруженного тромба в мозге на 8-м месяце беременности

Галь Гадот перенесла операцию из-за обнаруженного тромба в мозге на 8-м месяце беременности

07:36 • 120813 просмотра
Австралийская актриса Ребел Уилсон официально вышла замуж за Рамону Агруму

Австралийская актриса Ребел Уилсон официально вышла замуж за Рамону Агруму

08:23 • 113212 просмотра
публикации
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 198094 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 175536 просмотра
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

 • 193316 просмотра
Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
Эксклюзив

 • 198085 просмотра
Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

 • 186547 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Австралийская актриса Ребел Уилсон официально вышла замуж за Рамону Агруму

Австралийская актриса Ребел Уилсон официально вышла замуж за Рамону Агруму

08:23 • 113212 просмотра
Галь Гадот перенесла операцию из-за обнаруженного тромба в мозге на 8-м месяце беременности

Галь Гадот перенесла операцию из-за обнаруженного тромба в мозге на 8-м месяце беременности

07:36 • 120813 просмотра
Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

 • 108428 просмотра
Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

 • 109475 просмотра
Борис Джонсон появился в украинском новогоднем фильме - что известно

Борис Джонсон появился в украинском новогоднем фильме - что известно

 • 108218 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Демченко рассказал, наблюдается ли наращивание сил по границе с рф

Демченко рассказал, наблюдается ли наращивание сил по границе с рф

Киев  •  УНН

 • 13262 просмотра

Read in English

ГПСУ не фиксирует дополнительного наращивания российских сил на границе с Черниговской, Сумской и Харьковской областями. Активные боевые действия продолжаются в направлении Липцов и Волчанска.

По границе с россией какого-то дополнительного наращивания сил оккупантов в направлении, в частности Черниговской, Сумской, Харьковской областей, не отмечается. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

По границе с Россией какого-то дополнительного наращивания сил в направлении Черниговской, Сумской, Харьковской областей, на других направлениях где, в частности, ведутся боевые действия, мы не отмечаем. Конечно, враг пытается расширить свою зону влияния, в частности в Харьковской области, где есть два активных направления, где ведутся активные боевые действия - это направления населенного пункта Липцы и Волчанска

- рассказал Демченко.

Кроме того, он отметил, что не исчезает угроза от действий российских ДРГ, хотя их активность за последний период меньше чем это было раньше, но попытки захода ДРГ остаются.

Дополнение

Демченко сообщал, что россия не имеет на территории беларуси достаточное количество подразделений для того, чтобы создать повторное вторжение в Украину.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ukrainaУкраина