Демченко розповів, чи спостерігається нарощення сил по кордону з рф

По кордону з росією якогось додаткового нарощення сил окупантів у напрямку, зокрема Чернігівської, Сумської, Харківської областей, не відмічається. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

По кордону з росією якогось додаткового нарощення сил у напрямку Чернігівської, Сумської, Харківської областей, на інших напрямках де, зокрема, ведуться бойові дії, ми не відмічаємо. Звісно, що ворог намагається розширити свою зону впливу, зокрема у Харківській області, де є два активних напрямки де ведуться активні бойові дії - це напрямки населеного пункту Липці та Вовчанська