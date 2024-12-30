Демченко розповів, чи спостерігається нарощення сил по кордону з рф
Київ • УНН
ДПСУ не фіксує додаткового нарощення російських сил на кордоні з Чернігівською, Сумською та Харківською областями. Активні бойові дії тривають у напрямку Липців та Вовчанська.
По кордону з росією якогось додаткового нарощення сил окупантів у напрямку, зокрема Чернігівської, Сумської, Харківської областей, не відмічається. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
По кордону з росією якогось додаткового нарощення сил у напрямку Чернігівської, Сумської, Харківської областей, на інших напрямках де, зокрема, ведуться бойові дії, ми не відмічаємо. Звісно, що ворог намагається розширити свою зону впливу, зокрема у Харківській області, де є два активних напрямки де ведуться активні бойові дії - це напрямки населеного пункту Липці та Вовчанська
Окрім того, він зазначив, що не зникає загроза від дій російських ДРГ, хоч їх активність за останній період менша ніж це було раніше, але спроби заходу ДРГ залишаються.
Доповнення
Демченко повідомляв, що росія не має на території білорусі достатню кількість підрозділів для того, щоб створити повторне вторгнення в Україну.