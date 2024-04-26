Демченко о ситуации на границе с беларусью: ситуация за последний период не изменилась

Хотя направление на границе с беларусью в последнее время не изменилось, оно все равно остается угрожающим из-за того, что беларусь продолжает поддерживать россию, которая ведет против Украины полномасштабную войну. В настоящее время россия не имеет на территории беларуси своих боевых подразделений. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.

Ситуация для нас конечно не изменилась за последний период. Мы понимаем, что это направление для нас остается угрожающим из-за того, что беларусь продолжает поддерживать россию, которая ведет против нас полномасштабную войну. Собственно с территории беларуси заходили российские войска, но россия в настоящее время не имеет на территории Беларуси своих боевых подразделений. В рамках ротации в свое время она их вывела, чтобы усилить свои группировки на линии фронта, а новых не завозила, - сказал Демченко.

Детали

Он отметил, что на северных границах не наблюдается ни перемещения военной техники, ни перемещения личного состава беларуси.

Конечно, они определенные действия осуществляют по прикрытию этого направления. Такой прямой угрозы мы не фиксируем. Но, как я уже отмечал, что это направление в целом остается угрожающим, поэтому мы продолжаем его укреплять и в приграничье, и по линии государственной границы, создавая минные заграждения, определенные препятствия, чтобы наши воины имели все возможности отразить любую атаку. Конечно, за тем, что происходит по ту сторону границы, активно следят подразделения разведки и подразделения ГПСУ, чтобы понимать насколько ситуация может меняться, чтобы вовремя реагировать на любые вызовы, - резюмировал Демченко.

Напомним

На границе с россией, враг не прекращает проводить свою диверсионную деятельность - наиболее активное направление по-прежнему - Сумская область. На днях украинские защитники отбили очередную попытку захода вражеской ДРГ.