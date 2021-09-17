Штаммы коронавируса смогут сами определять в лаборатории МОЗ: появилось оборудование
Киев • УНН
КИЕВ. 17 веречня. УНН. Центр общественного здоровья Минздрава Украины теперь может самостоятельно определять штаммы коронавируса, не отправляя свои образцы на секвенирование в лаборатории ВОЗ. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, пишет УНН.
Цитата:
"В Центре общественного здоровья Минздрава Украины появилось оборудование для секвенирования (выявление новых штаммов) образцов SARS-CoV-2, выявленных у украинских пациентов", - указали в Минздраве.
Детали
Мощность секвенатора - 400 образцов в месяц
Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование, "вопросом национальной безопасности". "Наконец мы его имеем. Теперь мы оперативно сможем реагировать на биологические угрозы, четко устанавливая источник. До этого времени Украина отправляла свои образцы на секвенирование в лаборатории ВОЗ, что занимало определенное время, теперь сможем реагировать оперативно", - отметил Ляшко.
Также для лабораторных центров в каждой области за бюджетные средства, как указано, было закуплено и другое оборудование.
Дополнение
О первых случаях коронавируса штамма "Дельта" в Украине стало известно 23 июня. Пациенты, у которых были взяты образцы для исследования, вернулись из Российской Федерации.
Ранее в интервью УНН заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что когда заподозрила случай "индийского" штамма - Delta, то через СНБО обратилась к директору Института молекулярной биологии и генетики, профессору Михаилу Тукало с просьбой определить вариант вируса. Больные лежали на тот момент в одной из частных клиник города Киева, и чтобы не терять время, потому что это было перед праздниками, она набрала материал и увезла его в институт на собственном авто.