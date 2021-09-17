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Штами коронавірусу зможуть самі визначати у лабораторії МОЗ: з'явилося обладнання

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 веречня. УНН. Центр громадського здоров’я МОЗ України тепер може самостійно визначати штами коронавірусу, не відправляючи свої зразки на секвенування до лабораторій ВООЗ. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, пише УНН.

Цитата:

"У Центрі громадського здоров’я МОЗ України з’явилося обладнання для секвенування (виявлення нових штамів) зразків SARS-CoV-2 виявлених в українських пацієнтів", - вказали у МОЗ.

Деталі

Потужність секвенатора - 400 зразків на місяць

Голова МОЗ Віктор Ляшко назвав наявність лабораторії, яка може проводити секвенування, "питанням національної безпеки". "Нарешті ми його маємо. Тепер ми оперативно зможемо реагувати на біологічні загрози, чітко встановлюючи джерело. До цього часу Україна відправляла свої зразки на секвенування до лабораторій ВООЗ, що займало певний час, тепер зможемо реагувати оперативно", - зазначив Ляшко.

Також для лабораторних центрів у кожній області за бюджетні кошти, як вказано, було закуплено й інше обладнання.

Доповнення

Про перші випадки коронавірусу штаму “Дельта” в Україні стало відомо 23 червня. Пацієнти, у яких було взято зразки на дослідження, повернулися з Російської Федерації.

Раніше в інтерв’ю УНН заслужений лікар України, головний інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що коли запідозрила випадок “індійського” штаму — Delta, то через РНБО звернулася до директора Інституту молекулярної біології і генетики, професора Михайла Тукала з проханням визначити варіант вірусу. Хворі лежали на той момент в одній з приватних клінік міста Києва, і щоб не втрачати час, тому що це було перед святами, вона набрала матеріал і відвезла його в інститут на власному авто.

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