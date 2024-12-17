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Дело Тищенко передали в суд

Дело Тищенко передали в суд

Киев  •  УНН

 • 2540 просмотра

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ГБР завершило расследование дела о незаконном лишении свободы участника боевых действий в Днепре. Нардепу Тищенко инкриминируют организацию избиения и удержания ветерана группой лиц.

В суд направлено дело в отношении нардепа по факту избиения участника боевых действий в Днепре, сообщили в Государственном бюро расследований, пишет УНН.

Детали

"Сотрудники ГБР завершили расследование уголовного производства в отношении действующего народного депутата Украины по факту незаконного лишения свободы участника боевых действий в Днепре. Обвинительный акт направлен в суд", - сообщили в ГБР в соцсетях.

Как указали в бюро, 20 июня 2024 года в Днепре группа лиц по указанию народного депутата Украины противоправно лишила свободы потерпевшего - участника боевых действий. Его удерживали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения. Следствие, как отмечается, "установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств".

В ГБР не называют имени нардепа, впрочем, приведенные обстоятельства указывают, что речь идет о деле, в котором 25 июня "Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре".

Как сообщили в ГБР, депутат подозревается в незаконном лишении свободы человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением потерпевшему физических страданий (ч. 2 ст. 146 УКУ).

"Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины по факту незаконного лишения свободы человека (ч. 2 ст. 146 УК Украины)", - сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Охранник Тищенко согласился свидетельствовать против нардепа16 нояб. 2024, 11:58 • 29025 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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