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Охранник Тищенко согласился свидетельствовать против нардепа

Охранник Тищенко согласился свидетельствовать против нардепа

Киев  •  УНН

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Охранник Тищенко, по соглашению со следствием, получил условный срок и обязался свидетельствовать против нардепа.

Охранник нардепа Николая Тищенко Константин Цубер, которого с народным депутатом подозревают в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре, заключил сделку со следствием и обязался давать показания, в частности против Тищенко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на приговор  Бабушкинского районного суда Днепропетровска.

Детали

Как сообщается, 7 ноября Цубер заключил соглашение о признании виновности в незаконном лишении свободы человека, совершенном по предварительному сговору (ч.2 ст.146 УК Украины) и пытках (ч.2 ст.127 УК Украины). Он обязался сотрудничать со следствием и давать показания, разоблачающие других лиц, причастных к совершению уголовных преступлений, предоставлять обличительные показания о причастности народного депутата Украины, других лиц к совершению уголовных преступлений.

Суд утвердил заключенное соглашение.

Согласно договору, Цуберу назначили 5 лет лишения свободы, однако из-за заключения соглашения о признании виновности суд освободил его от отбывания наказания, изменив его испытательным сроком.

Отметим, что от наказания Цубера освободили при условии, что он в течение двух лет не совершит нового уголовного преступления.

В постановлении суда также говорится о том, что с него взыскано в пользу государства 6 058 гривен 24 копеек.

Дополнение

В июне Тищенко сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

Печерский районный суд Киева продлил до 23 декабря круглосуточный домашний арест нардепу Николаю Тищенко, который подозревается в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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