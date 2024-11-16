Охранник Тищенко согласился свидетельствовать против нардепа
Киев • УНН
Охранник Тищенко, по соглашению со следствием, получил условный срок и обязался свидетельствовать против нардепа.
Охранник нардепа Николая Тищенко Константин Цубер, которого с народным депутатом подозревают в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре, заключил сделку со следствием и обязался давать показания, в частности против Тищенко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на приговор Бабушкинского районного суда Днепропетровска.
Детали
Как сообщается, 7 ноября Цубер заключил соглашение о признании виновности в незаконном лишении свободы человека, совершенном по предварительному сговору (ч.2 ст.146 УК Украины) и пытках (ч.2 ст.127 УК Украины). Он обязался сотрудничать со следствием и давать показания, разоблачающие других лиц, причастных к совершению уголовных преступлений, предоставлять обличительные показания о причастности народного депутата Украины, других лиц к совершению уголовных преступлений.
Суд утвердил заключенное соглашение.
Согласно договору, Цуберу назначили 5 лет лишения свободы, однако из-за заключения соглашения о признании виновности суд освободил его от отбывания наказания, изменив его испытательным сроком.
Отметим, что от наказания Цубера освободили при условии, что он в течение двух лет не совершит нового уголовного преступления.
В постановлении суда также говорится о том, что с него взыскано в пользу государства 6 058 гривен 24 копеек.
Дополнение
В июне Тищенко сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.
Печерский районный суд Киева продлил до 23 декабря круглосуточный домашний арест нардепу Николаю Тищенко, который подозревается в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре.