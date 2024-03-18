Дело "Полиграфкомбината": за разглашение данных об обысках будут судить понятого

Детективы НАБУ подозревают одного из понятых, который был задействован в деле "Полиграфкомбината", в незаконном разглашении данных об обысках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН.

Перед судом предстанет лицо, которое НАБУ и САП обвиняют в несанкционированном разглашении данных об обыске по делу о завладении средствами госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" на сумму более 450 млн грн. ... 12 марта 2024 года НАБУ и САП сообщили лицу о подозрении по ч. 1 ст. 387 УК Украины и на следующий день направили обвинительный акт в суд. - сообщили в НАБУ.

Детали

По данным НАБУ в 2022 году во время обысков их детективы привлекли нескольких понятых, которым в частности озвучили сведения о подозреваемых в этом преступлении.

Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за разглашение информации, один из понятых самовольно покинул место следственного действия и связался с человеком, вероятно причастным к совершению преступления, и рассказал об обысках, и основания их проведения.

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Контекст

Ранее Национальное Антикоррупционного бюро заявило о разоблачении международной масштабной схемы завладения средствами госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" на сумму более 450 млн грн. Подозрение по делу об отмывании денег объявили 5 лицам.

Как ранее писал УНН ссылаясь на собственные источники, среди подозреваемых - бывший глава министр здравоохранения Максим Степанов получил подозрение по делу об отмывании денег в госпредприятии "Полиграфический комбинат "Украина", которое он возглавлял в 2013-2016 годах.

Также подозрение получили экс-начальник отдела "Полиграфкомбината" и физическое лицо. отметили в НАБУ.

Кроме того, в Эстонию направлены документы для сообщения о подозрении двум гражданам этой страны (директору и менеджеру подконтрольной компании).

Экс-директору дополнительно инкриминируют легализацию средств полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).