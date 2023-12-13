Дело Дубинского: суд ограничил сроки ознакомления с материалами производства о подделке документов
Киев • УНН
Украинский суд назначил 29 декабря крайним сроком для ознакомления с документами по делу о подделке документов народным депутатом Украины
Суд ограничил до 29 декабря сроки ознакомления с материалами дела по подозрению народного депутата о подделке документов для выезда за границу, сообщили в Государственном бюро расследований в среду, пишет УНН.
Детали
"Суд ограничил сроки ознакомления с материалами уголовного производства по подозрению народного депутата в служебном подлоге для выезда за границу. Судья таким образом удовлетворил ходатайство следователя ГБР об установлении стороне защиты - подозреваемому и его защитникам - срока до 29 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.
Как указано, во время судебного заседания было установлено, что "подозреваемый и его защитники умышленно затягивают с ознакомлением с материалами уголовного производства, чтобы искусственно затянуть передачу обвинительного акта в суд".
Дополнение
11 ноября 2023 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении народного депутата Украины, который подозревается в служебном подлоге для выезда за границу (ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Генеральный прокурор сообщил соответствующее подозрение депутату 8 августа 2023 года.
"ГБР совместно с СБУ установили, что депутат внес ложные сведения в официальные документы на основании которых выехал за границу. В обращении о разрешении на выезд он указал основание - сопровождение отца на лечение, однако на самом деле поехал на отдых. К тому же депутат и отец выехали за границу отдельно, а отец вообще вернулся в Украину гораздо раньше, чем народный избранник", - напомнили в бюро.
ГБР, как сообщается, получена информация, что во время пребывания за границей народный депутат успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию. В частности, в Испании подозреваемый останавливался в двух отелях в Барселоне и в ее пригороде.
Напомним
3 августа ГБР совместно с СБУ проводили обыски у народного депутата Александра Дубинского, который во время войны выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение.
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