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Делегаты от Ирана покинули COP28 из-за присутствия Израиля

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 11:19  •  12891 просмотра

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Иранские делегаты покинули климатические переговоры ООН в ОАЭ в знак протеста против присутствия Израиля

Иранские делегаты покинули климатические переговоры ООН в Объединенных Арабских Эмиратах в пятницу в знак протеста против присутствия представителей Израиля, сообщают государственные СМИ, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Иранская сторона сочла присутствие Израиля на COP28 "противоречащим целям и руководящим принципам конференции, и в знак протеста покинула место проведения конференции", цитирует официальный представитель министра энергетики Али Акбара Меграбиана, возглавлявшего иранскую делегацию, информационное агентство IRNA.

Дополнение

Такой шаг Ирана последовал после возобновления боевых действий армией обороны Израиля против исламистской организации ХАМАС в секторе Газа после того, как ХАМАС, по данным ЦАХАЛ, нарушил перемирие после 7 дней перерыва в боях.

Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что  Иран разжигает конфликт как в Газе, так и в Украине, вооружая ХАМАС и путина.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Делегати від Ірану покинули COP28 через присутність Ізраїлю
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