Делегаты от Ирана покинули COP28 из-за присутствия Израиля

Иранские делегаты покинули климатические переговоры ООН в Объединенных Арабских Эмиратах в пятницу в знак протеста против присутствия представителей Израиля, сообщают государственные СМИ, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Иранская сторона сочла присутствие Израиля на COP28 "противоречащим целям и руководящим принципам конференции, и в знак протеста покинула место проведения конференции", цитирует официальный представитель министра энергетики Али Акбара Меграбиана, возглавлявшего иранскую делегацию, информационное агентство IRNA.

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Такой шаг Ирана последовал после возобновления боевых действий армией обороны Израиля против исламистской организации ХАМАС в секторе Газа после того, как ХАМАС, по данным ЦАХАЛ, нарушил перемирие после 7 дней перерыва в боях.

Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Иран разжигает конфликт как в Газе, так и в Украине, вооружая ХАМАС и путина.