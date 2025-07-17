Делали невольниками в псевдореабилитационном центре: правоохранители задержали в Одессе 5 "рабовладельцев"

Прекращена деятельность объекта со строгой изоляцией в частном секторе одного из районов Одессы, в котором людей удерживали против их воли. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, фигуранты обустроили в частном секторе одного из районов Одессы псевдореабилитационный центр для якобы лечения алко- и наркозависимых.

На самом же деле — это был объект со строгой изоляцией, где людей удерживали против их воли, без медицинских разрешений и надлежащей профессиональной помощи.