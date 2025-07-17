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Делали невольниками в псевдореабилитационном центре: правоохранители задержали в Одессе 5 "рабовладельцев"

Киев • УНН

 • 1832 просмотра

Правоохранители пресекли деятельность псевдореабилитационного центра на территории Одессы, в котором удерживали людей против их воли. Организатору и четырем участникам группировки сообщено о подозрении за незаконное лишение свободы.

Делали невольниками в псевдореабилитационном центре: правоохранители задержали в Одессе 5 "рабовладельцев"

Прекращена деятельность объекта со строгой изоляцией в частном секторе одного из районов Одессы, в котором людей удерживали против их воли. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, фигуранты обустроили в частном секторе одного из районов Одессы псевдореабилитационный центр для якобы лечения алко- и наркозависимых.

На самом же деле — это был объект со строгой изоляцией, где людей удерживали против их воли, без медицинских разрешений и надлежащей профессиональной помощи.

В прокуратуре сообщают, кто оказался организатором схемы:

Это житель Харькова, который привлек к преступной деятельности нескольких знакомых. Он использовал подконтрольную общественную организацию для прикрытия деятельности "центра".

Что представляло собой предлагаемое "восстановление здоровья и работоспособности"

Организаторы создали условия тотального контроля: 

  • принудительный труд;
    • ограничение сна;
      • обливание холодной водой;
        • написание религиозных текстов;
          • наказание за нарушение внутренних правил;
            • а также - коллективная ответственность.

              В рамках следствия зафиксированы десятки подобных случаев, в том числе – в отношении пяти несовершеннолетних, которых освободили во время проведения обысков.

              При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры организатору и 4 участникам преступной группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 146 УК Украины:

              • незаконное лишение свободы, похищение человека, совершенные из корыстных побуждений;
                • совершенные в течение длительного времени, совершенные организованной группой.

                   

                  Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

                  Напомним

                  Супруги из Западной Вирджинии, США, были приговорены к сотням лет тюрьмы за то, что заставляли своих пятерых усыновленных чернокожих детей работать на своей ферме как "рабов"

                  Игорь Тележников

                  Игорь Тележников

                  ОбществоКриминал и ЧП
                  Соединённые Штаты
                  Одесса
                  Харьков
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