Делали невольниками в псевдореабилитационном центре: правоохранители задержали в Одессе 5 "рабовладельцев"
Киев • УНН
Правоохранители пресекли деятельность псевдореабилитационного центра на территории Одессы, в котором удерживали людей против их воли. Организатору и четырем участникам группировки сообщено о подозрении за незаконное лишение свободы.
Прекращена деятельность объекта со строгой изоляцией в частном секторе одного из районов Одессы, в котором людей удерживали против их воли. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Детали
По данным следствия, фигуранты обустроили в частном секторе одного из районов Одессы псевдореабилитационный центр для якобы лечения алко- и наркозависимых.
На самом же деле — это был объект со строгой изоляцией, где людей удерживали против их воли, без медицинских разрешений и надлежащей профессиональной помощи.
В прокуратуре сообщают, кто оказался организатором схемы:
Это житель Харькова, который привлек к преступной деятельности нескольких знакомых. Он использовал подконтрольную общественную организацию для прикрытия деятельности "центра".
Что представляло собой предлагаемое "восстановление здоровья и работоспособности"
Организаторы создали условия тотального контроля:
- принудительный труд;
- ограничение сна;
- обливание холодной водой;
- написание религиозных текстов;
- наказание за нарушение внутренних правил;
- а также - коллективная ответственность.
В рамках следствия зафиксированы десятки подобных случаев, в том числе – в отношении пяти несовершеннолетних, которых освободили во время проведения обысков.
При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры организатору и 4 участникам преступной группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 146 УК Украины:
- незаконное лишение свободы, похищение человека, совершенные из корыстных побуждений;
- совершенные в течение длительного времени, совершенные организованной группой.
Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним
Супруги из Западной Вирджинии, США, были приговорены к сотням лет тюрьмы за то, что заставляли своих пятерых усыновленных чернокожих детей работать на своей ферме как "рабов".