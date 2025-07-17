Робили невільниками у псевдореабілітаційному центрі: правоохоронці затримали в Одесі 5-х "рабовласників"
Київ • УНН
Правоохоронці припинили діяльність псевдореабілітаційного центру на території Одеси, у якому утримували людей проти їхньої волі. Організатору та чотирьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за незаконне позбавлення волі.
Припинено діяльність об’єкту із суворою ізоляцією, у приватному секторі одного з районів Одеси, в якому людей утримували проти їхньої волі. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
Деталі
За даними слідства, фігуранти облаштували у приватному секторі одного з районів Одеси псевдореабілітаційний центр для нібито лікування алко- та наркозалежних.
Насправді ж — це був об’єкт із суворою ізоляцією, де людей утримували проти їхньої волі, без медичних дозволів та належної фахової допомоги.
У прокуратурі повідомляють, хто виявився організатором схеми:
Це мешканець Харкова, який залучив до злочинної діяльності кількох знайомих. Він використав підконтрольну громадську організацію для прикриття діяльності "центру".
Що являло собою пропоноване "відновлення здоров'я та працездатності"
Організатори створили умови тотального контролю:
- примусова праця;
- обмеження сну;
- обливання холодною водою;
- написання релігійних текстів;
- покарання за порушення внутрішніх правил;
- а також - колективна відповідальність.
У межах слідства зафіксовано десятки подібних випадків, у тому числі – щодо п’яти неповнолітніх, яких звільнили під час проведення обшуків.
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури організатору та 4 учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 146 КК України:
- незаконне позбавлення волі, викрадення людини, вчинені з корисливих мотивів;
- здійснені протягом тривалого часу, вчинені організованою групою.
Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо
Подружжя із Західної Вірджинії, США, було засуджено до сотень років ув'язнення за те, що змушувало своїх п'ятьох усиновлених чорношкірих дітей працювати на своїй фермі як "рабів".