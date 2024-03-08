Дела Майдана: будут судить экс-начальника милиции Черкасс за разгон участников акций протеста
Киев • УНН
Бывшего начальника Черкасского областного управления милиции обвиняют в превышении власти и незаконном препятствовании проведению акций протеста во время Революции Достоинства в феврале 2014 года.
В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего начальника УМВД Украины в Черкасской области, который причастен к разгону протестующих во время Революции Достоинства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора и ГБР.
Детали
Экс-руководителю областной милиции инкриминируется превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, а также незаконное препятствование организации или проведению собраний и митингов (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины).
Расследованием установлено, что бывший милиционер превысив власть, предоставлял незаконные указания подчиненным сотрудникам подразделений милиции ППС, Грифон и Беркут. Выполняя эти указания, они применяли насилие к активистам акции протеста 20 февраля 2014 года в г. Черкассы
Тогда пострадало 13 граждан. У них были телесные повреждения различной степени тяжести. Также были повреждены четыре их автомобиля.
По информации правоохранителей, обвиняемый сейчас занимает псевдодолжность в "правоохранительном органе", созданном на оккупированной территории Херсонской области.
В ГБР дополнили, что также на завершающей стадии находится уголовное производство в отношении четырех бывших руководителей силовых структурных подразделений, которые выполняли преступный приказ этого начальника.
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