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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дела Майдана: будут судить экс-начальника милиции Черкасс за разгон участников акций протеста

Дела Майдана: будут судить экс-начальника милиции Черкасс за разгон участников акций протеста

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 09:13  •  16695 просмотра

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Бывшего начальника Черкасского областного управления милиции обвиняют в превышении власти и незаконном препятствовании проведению акций протеста во время Революции Достоинства в феврале 2014 года.

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего начальника УМВД Украины в Черкасской области, который причастен к разгону протестующих во время Революции Достоинства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора и ГБР. 

Детали 

Экс-руководителю областной милиции  инкриминируется превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, а также незаконное препятствование организации или проведению собраний и митингов (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины).

Расследованием установлено, что бывший милиционер превысив власть, предоставлял незаконные указания подчиненным сотрудникам подразделений милиции ППС, Грифон и Беркут. Выполняя эти указания, они применяли насилие к активистам акции протеста 20 февраля 2014 года в г. Черкассы

- говорится в сообщении ОГП.

Тогда пострадало 13 граждан. У них были телесные повреждения различной степени тяжести. Также были повреждены четыре их автомобиля.

По информации правоохранителей, обвиняемый сейчас занимает псевдодолжность в "правоохранительном органе", созданном на оккупированной территории Херсонской области.

В ГБР дополнили, что  также на завершающей стадии находится уголовное производство в отношении четырех бывших руководителей силовых структурных подразделений, которые выполняли преступный приказ этого начальника.

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