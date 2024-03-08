Справи Майдану: судитимуть ексначальника міліції Черкас за розгін учасників акцій протесту
Київ • УНН
Колишнього начальника Черкаського обласного управління міліції звинувачують у перевищенні влади та незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту під час Революції Гідності в лютому 2014 року.
До суду скерований обвинувальний акт стосовно колишнього начальника УМВС України в Черкаській області, який причетний до розгону протестувальників під час Революції Гідності. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора та ДБР.
Деталі
Екскерівнику обласної міліції інкриміновано перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, а також незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів і мітингів (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України).
Розслідуванням встановлено, що колишній правоохоронець перевищивши владу, надавав незаконні вказівки підлеглим співробітникам підрозділів міліції ППС, Грифон та Беркут. Виконуючи ці вказівки, вони застосовували насильство до активістів акції протесту 20 лютого 2014 року в м. Черкаси
Тоді постраждало 13 громадян. У них були тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Також було пошкоджено чотири їхні автомобілі.
За інформацією правоохоронців, обвинувачений наразі обіймає псевдопосаду у "правоохоронному органі", створеному на окупованій території Херсонської області.
В ДБР доповнили, що також на завершальній стадії перебуває кримінальне провадження щодо чотирьох колишніх керівників силових структурних підрозділів, які виконували злочинний наказ цього начальника.
Справи Майдану: до 15 років заочно засуджений екс-командир кримського "Беркуту"06.03.24, 13:26 • 23564 перегляди