Дефицит возможен на следующей неделе: Укрэнерго не исключает ограничений "при необходимости", напомнило меньше включать кондиционеры

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В курской области ВСУ захватили в плен около 2000 российских солдат - The Independent

В курской области ВСУ захватили в плен около 2000 российских солдат - The Independent

  •  104796 просмотра
Оккупанты заявили об атаке беспилотников на Севастополь

Оккупанты заявили об атаке беспилотников на Севастополь

  •  105558 просмотра
Оккупанты перекрыли Крымский мост: паблики пишут о взрывах в районе Керчи

Оккупанты перекрыли Крымский мост: паблики пишут о взрывах в районе Керчи

  •  103995 просмотра
Украинцы в Швейцарии смогут сдать образцы ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Украинцы в Швейцарии смогут сдать образцы ДНК для поиска пропавших без вести родственников

  •  50907 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  78828 просмотра
публикации
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  78828 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

  •  98048 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  154598 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  143222 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  163792 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

  •  33217 просмотра
Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

  •  115206 просмотра
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа 2024, 03:09  •  111120 просмотра
Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

14 августа 2024, 17:21  •  103029 просмотра
"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

14 августа 2024, 16:53  •  101803 просмотра
Актуальное
Дефицит возможен на следующей неделе: Укрэнерго не исключает ограничений "при необходимости", напомнило меньше включать кондиционеры

Дефицит возможен на следующей неделе: Укрэнерго не исключает ограничений "при необходимости", напомнило меньше включать кондиционеры

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 09:33  •  4710 просмотра

Read in English

Укрэнерго прогнозирует дефицит электроэнергии на следующей неделе из-за жары. Возможен рост потребления на 10-12%, компания может принять меры ограничения потребления и привлечь помощь из европейских стран.

Укрэнерго предупреждает о дефиците электроэнергии в системе на следующей неделе на фоне жары, с возможным ростом потребления на 10-12%. В случае значительного роста потребления Укрэнерго обещает принимать «все необходимые меры», в том числе «при необходимости - применять меры ограничения потребления», пишет УНН.

Детали

В компании отметили, что на следующей неделе, по прогнозам, нас ожидает пять дней жары. Температура воздуха может повыситься до +28-30°С по всей территории Украины. С ростом столбика термометра -  Укрэнерго прогнозирует возможный рост потребления на 10-12%.

«Для того, чтобы покрыть такой уровень потребления, понадобилось бы задействовать дополнительный объем мощности, равный работе нескольких крупных электростанций. К сожалению, дополнительных объемов мощности в системе нет», - отметили в компании.

В случае значительного роста потребления, диспетчерский центр «Укрэнерго» будет принимать все необходимые меры для балансировки энергосистемы и компенсации дефицита. В частности, привлекать аварийную помощь из европейских стран. При необходимости - будет применять меры ограничения потребления

- сообщили в Укрэнерго.

В компании отметили, что обеспечить стабильную работу энергосистемы во время жары помогут:

  • Экономное потребление в течение суток, поочередное пользование мощными электроприборами, уменьшение использования кондиционеров; 
  • Увеличение объемов импорта электрической энергии из стран ЕС. 

Графіки відключень можуть повернутись через спеку наступного тижня - Міненерго16 августа 2024, 08:39 • 10409 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина
Эксклюзив
ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы
  •  17550 просмотра

ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
  •  32361 просмотра

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Эксклюзив
АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия
  •  32828 просмотра

АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  97966 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом
  •  108148 просмотра

Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом

Эксклюзив
Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник
  •  113812 просмотра

Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник

Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
  •  112943 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Эксклюзив
Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти
  •  106005 просмотра

Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти

Эксклюзив
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
  •  143211 просмотра

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

Эксклюзив
МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента
15 августа 2024, 07:45  •  80423 просмотра

МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента

Популярные

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  78828 просмотра
Украинцы в Швейцарии смогут сдать образцы ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Украинцы в Швейцарии смогут сдать образцы ДНК для поиска пропавших без вести родственников

  •  50907 просмотра
Оккупанты перекрыли Крымский мост: паблики пишут о взрывах в районе Керчи

Оккупанты перекрыли Крымский мост: паблики пишут о взрывах в районе Керчи

  •  103995 просмотра
Оккупанты заявили об атаке беспилотников на Севастополь

Оккупанты заявили об атаке беспилотников на Севастополь

  •  105558 просмотра
В курской области ВСУ захватили в плен около 2000 российских солдат - The Independent

В курской области ВСУ захватили в плен около 2000 российских солдат - The Independent

  •  104796 просмотра

Публикации

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  78828 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

  •  98048 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  154598 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  143222 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  163792 просмотра

Война

Вражеские обстрелы Херсонщины: стало известно о еще трех пострадавших, среди которых ребенок

Вражеские обстрелы Херсонщины: стало известно о еще трех пострадавших, среди которых ребенок

  •  4003 просмотра
Служба занятости в этом году выдала 14,5 тыс. ваучеров на обучение, 16 - на саперов

Служба занятости в этом году выдала 14,5 тыс. ваучеров на обучение, 16 - на саперов

  •  14056 просмотра
В Сумах и Днепре снова сообщили о слышимых взрывах на фоне угрозы баллистики

В Сумах и Днепре снова сообщили о слышимых взрывах на фоне угрозы баллистики

  •  16443 просмотра
Центр противодействия дезинформации разоблачил новые фейки рф о событиях в курской области

Центр противодействия дезинформации разоблачил новые фейки рф о событиях в курской области

  •  22483 просмотра
"Бороздят просторы Вселенной": в так называемой "лнр" собралась развивать космическую отрасль

"Бороздят просторы Вселенной": в так называемой "лнр" собралась развивать космическую отрасль

  •  23511 просмотра

политика

Кабмин уволил образовательного омбудсмена и согласовал нового главу Тернопольской ОГА

Кабмин уволил образовательного омбудсмена и согласовал нового главу Тернопольской ОГА

  •  7153 просмотра
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
Эксклюзив

  •  32323 просмотра
В Казахстане заявили, что не будут "слепо следовать" санкциям против россии

В Казахстане заявили, что не будут "слепо следовать" санкциям против россии

  •  25054 просмотра
США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

  •  31546 просмотра
Легализация медицинского каннабиса: закон вступил в силу

Легализация медицинского каннабиса: закон вступил в силу

  •  26949 просмотра

Война

Вражеские обстрелы Херсонщины: стало известно о еще трех пострадавших, среди которых ребенок

Вражеские обстрелы Херсонщины: стало известно о еще трех пострадавших, среди которых ребенок

  •  4003 просмотра
Служба занятости в этом году выдала 14,5 тыс. ваучеров на обучение, 16 - на саперов

Служба занятости в этом году выдала 14,5 тыс. ваучеров на обучение, 16 - на саперов

  •  14056 просмотра
В Сумах и Днепре снова сообщили о слышимых взрывах на фоне угрозы баллистики

В Сумах и Днепре снова сообщили о слышимых взрывах на фоне угрозы баллистики

  •  16443 просмотра
Центр противодействия дезинформации разоблачил новые фейки рф о событиях в курской области

Центр противодействия дезинформации разоблачил новые фейки рф о событиях в курской области

  •  22483 просмотра
"Бороздят просторы Вселенной": в так называемой "лнр" собралась развивать космическую отрасль

"Бороздят просторы Вселенной": в так называемой "лнр" собралась развивать космическую отрасль

  •  23511 просмотра

политика

Кабмин уволил образовательного омбудсмена и согласовал нового главу Тернопольской ОГА

Кабмин уволил образовательного омбудсмена и согласовал нового главу Тернопольской ОГА

  •  7153 просмотра
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
Эксклюзив

  •  32323 просмотра
В Казахстане заявили, что не будут "слепо следовать" санкциям против россии

В Казахстане заявили, что не будут "слепо следовать" санкциям против россии

  •  25054 просмотра
США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

  •  31546 просмотра
Легализация медицинского каннабиса: закон вступил в силу

Легализация медицинского каннабиса: закон вступил в силу

  •  26949 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

  •  49055 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

  •  47069 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  100194 просмотра

Экономика

Дефицит возможен на следующей неделе: Укрэнерго не исключает ограничений "при необходимости", напомнило меньше включать кондиционеры

Дефицит возможен на следующей неделе: Укрэнерго не исключает ограничений "при необходимости", напомнило меньше включать кондиционеры

  •  4959 просмотра
Украина экспортировала 42 млн тонн агропродукции по морскому коридору

Украина экспортировала 42 млн тонн агропродукции по морскому коридору

  •  8097 просмотра
Графики отключений могут вернуться из-за жары на следующей неделе - Минэнерго

Графики отключений могут вернуться из-за жары на следующей неделе - Минэнерго

  •  10510 просмотра
Жатва-2024: аграрии собрали почти 32 млн тонн нового урожая

Жатва-2024: аграрии собрали почти 32 млн тонн нового урожая

  •  11452 просмотра
Кабмин готовит новый законопроект о публичных закупках: нардеп рассказал, что предусматривает документ

Кабмин готовит новый законопроект о публичных закупках: нардеп рассказал, что предусматривает документ

  •  28386 просмотра

Киев

Строительство метро на Виноградарь начнется в октябре: в КГГА рассказали детали

Строительство метро на Виноградарь начнется в октябре: в КГГА рассказали детали

  •  3887 просмотра
Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

  •  30432 просмотра
В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

  •  36922 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

  •  37133 просмотра
Чиновников "Киевавтодора" и подрядчика будут судить за хищение 300 тыс. грн

Чиновников "Киевавтодора" и подрядчика будут судить за хищение 300 тыс. грн

  •  31721 просмотра