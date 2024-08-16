Дефицит возможен на следующей неделе: Укрэнерго не исключает ограничений "при необходимости", напомнило меньше включать кондиционеры

Укрэнерго предупреждает о дефиците электроэнергии в системе на следующей неделе на фоне жары, с возможным ростом потребления на 10-12%. В случае значительного роста потребления Укрэнерго обещает принимать «все необходимые меры», в том числе «при необходимости - применять меры ограничения потребления», пишет УНН.

Детали

В компании отметили, что на следующей неделе, по прогнозам, нас ожидает пять дней жары. Температура воздуха может повыситься до +28-30°С по всей территории Украины. С ростом столбика термометра - Укрэнерго прогнозирует возможный рост потребления на 10-12%.

«Для того, чтобы покрыть такой уровень потребления, понадобилось бы задействовать дополнительный объем мощности, равный работе нескольких крупных электростанций. К сожалению, дополнительных объемов мощности в системе нет», - отметили в компании.

В случае значительного роста потребления, диспетчерский центр «Укрэнерго» будет принимать все необходимые меры для балансировки энергосистемы и компенсации дефицита. В частности, привлекать аварийную помощь из европейских стран. При необходимости - будет применять меры ограничения потребления - сообщили в Укрэнерго.

В компании отметили, что обеспечить стабильную работу энергосистемы во время жары помогут:

Экономное потребление в течение суток, поочередное пользование мощными электроприборами, уменьшение использования кондиционеров;

Увеличение объемов импорта электрической энергии из стран ЕС.

Графіки відключень можуть повернутись через спеку наступного тижня - Міненерго