Графики отключений могут вернуться из-за жары на следующей неделе - Минэнерго

На следующей неделе ожидается значительное повышение температуры, поэтому энергетики могут быть вынуждены применить графики отключений. Об этом заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила в эфире телемарафона, передает УНН.

Гринчук говорит, что начиная с выходных и всю следующую неделю синоптики предсказывают жару, а энергетики прогнозируют значительный рост потребления электроэнергии.

"То, что мы будем наблюдать на следующей неделе, может привести к тому, что энергетикам придется применять графики отключений, однако, если нам придется это делать, то графики будут максимально незаметными для потребителей", - добавила она.

Напомним

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что предстоящая жара уже не будет такой тяжелой для энергосистемы, ведь удалось восстановить некоторые мощности и ввести в работу.