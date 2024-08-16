Графики отключений могут вернуться из-за жары на следующей неделе - Минэнерго
Киев • УНН
Из-за ожидаемого повышения температуры на следующей неделе энергетики могут применить графики отключений. Заместитель министра энергетики уверяет, что отключения, в случае их введения, будут максимально незаметными для потребителей.
На следующей неделе ожидается значительное повышение температуры, поэтому энергетики могут быть вынуждены применить графики отключений. Об этом заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила в эфире телемарафона, передает УНН.
Гринчук говорит, что начиная с выходных и всю следующую неделю синоптики предсказывают жару, а энергетики прогнозируют значительный рост потребления электроэнергии.
"То, что мы будем наблюдать на следующей неделе, может привести к тому, что энергетикам придется применять графики отключений, однако, если нам придется это делать, то графики будут максимально незаметными для потребителей", - добавила она.
Напомним
Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что предстоящая жара уже не будет такой тяжелой для энергосистемы, ведь удалось восстановить некоторые мощности и ввести в работу.