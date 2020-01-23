Дефиле на коне, гроб и "лебединая песня" модельера: чем удивляла Неделя высокой моды в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В столице Франции уже третий день идет Неделя высокой моды в Париже. В показах участвовали такие именитые модные дома, как Chanel, Armani, Elie Saab, Dior, Givenchy, Jean Paul Gaultier и многие другие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Французской федерации моды.
Так, с 20 января, дизайнеры удивляют своих поклонниками не только красивой и необычной одеждой, но и эксцентричными шоу.
Например, во время показа модного дома Franck Sorbier в Париже, на подиум выехал наездник на коне, который пытался укротить модель.
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Также стало известно, что дизайнер Жан-Поль Готье решил навсегда покинуть мир высокой моды, и прошедший 21 января в рамках Парижской кутюрной недели моды показ Jean-Paul Gaultier стал последним. Одновременно показ отметил и 50-летний юбилей карьеры Готье.
Шоу состоялось в парижском театре Theatre du Chatelet.
Дизайнер представил на подиуме символические похороны, во время которых модель вышла просто из гроба.
Couturier @jpgaultierofficial celebrates and waves goodbye to his 50-years of Haute Couture work with star studded performances from Boy George, supermodels and celebs walking down his iconic creations for SS2020. This will be his last couture show! An icon of dresser to the stars like Madonna, Gaga, Rihanna and more! #jeanpaulgaultier #errormy #errordigital
Среди моделей по подиуму прошлась в тельняшке Джиджи Хадид, а также Дита фон Тиз в облегающем бандажном платье нюдового цвета.
Marine miracle. @gigihadid #GigiHadid #GaultierParis #SS20 #PFW #JPGFREAKING50 Photographed by @saskialawaks.
Corset has never been so burlesque. @ditavonteese #DitaVonTeese #GaultierParis #SS20 #PFW #JPGFREAKING50 Photographed by @saskialawaks.
В финале шоу на подиум вышел и сам Готье. Модельера подняли на руки и качали под бурные овации публики и музыкальное сопровождение от Боя Джорджа.
На шоу также пришел Кристиан Лубутен, одетый в костюм небесного цвета с рисунками облаков.
Также, отметим, что порадовал прекрасным показам публику и Джорджо Армани.
Mr Armani with his models at the #GiorgioArmaniPrivé Spring Summer 2020 Haute Couture show held in Paris #PFW Credits: @sgpitalia @stefanoguindani
Его модели будто бы вышли из книг Фицджеральда.
Mr Armani with his models at the #GiorgioArmaniPrivé Spring Summer 2020 Haute Couture show held in Paris #PFW Credits: @sgpitalia @stefanoguindani
Поддержать модельера пришла актриса Риз Уизерспун.
Mr Armani with some of the special guests at the #GiorgioArmaniPrivé SS20 Haute Couture Show held at Pavillon Vendôme in Paris @reesewitherspoon @belpowley @juliettebinoche @guillaumecanetofficiel @virginie_efira_ @sabinegetty @humarchand and Roberta Armani #ArmaniStars #PFW Credits: @sgpitalia @stefanoguindani
The unique atmosphere, sheer elegance and unabashed creativity of Haute Couture have an impact on even the most cosmopolitan guests. @reesewitherspoon @virginie_efira_ @humarchand @guillaumecanetofficiel @belpowley were struck by the #GiorgioArmaniPrivé SS20 show #ArmaniStars #PFW
Не оставила модный бомонд равнодушной и коллекция от Givenchy.
HAUTE COUTURE: ‘COEUR’, designed by @ClareWaightKeller for “Une Lettre d’Amour”, the #GivenchyCouture SS20 collection. #GivenchyFamily
HAUTE COUTURE: ‘ALCÔVE’, designed by @ClareWaightKeller for “Une Lettre d’Amour”, the #GivenchyCouture SS20 collection. #GivenchyFamily
BACKSTAGE: “Une Lettre d’Amour”, the #GivenchyCouture SS20 collection designed by @ClareWaightKeller. #GivenchyFamily
Ранее УНН сообщал, чем удивила неделя высокой моды в Нью-Йорке.