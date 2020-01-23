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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Дефиле на коне, гроб и "лебединая песня" модельера: чем удивляла Неделя высокой моды в Париже

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 января. УНН. В столице Франции уже третий день идет Неделя высокой моды в Париже. В показах участвовали такие именитые модные дома, как Chanel, Armani, Elie Saab, Dior, Givenchy, Jean Paul Gaultier и многие другие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Французской федерации моды.

Дефиле на коне, гроб и "лебединая песня" модельера: чем удивляла Неделя высокой моды в Париже

Так, с 20 января, дизайнеры удивляют своих поклонниками не только красивой и необычной одеждой, но и эксцентричными шоу.

Например, во время показа модного дома Franck Sorbier в Париже, на подиум выехал наездник на коне, который пытался укротить модель.

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Franck Sorbier #francksorbier#hautecouture#paris#pfw#fashion#instafashion#horse#dance#spain#anjaslookbook#fashionblogger#photographer#travel#ontour#art#bestoftheday#followme

Публикация от Anjas Lookbook (@anjaslookbook)

Также стало известно, что дизайнер Жан-Поль Готье решил навсегда покинуть мир высокой моды, и прошедший 21 января в рамках Парижской кутюрной недели моды показ Jean-Paul Gaultier стал последним. Одновременно показ отметил и 50-летний юбилей карьеры Готье.

Шоу состоялось в парижском театре Theatre du Chatelet.

Дизайнер представил на подиуме символические похороны, во время которых модель вышла просто из гроба.

Среди моделей по подиуму прошлась в тельняшке Джиджи Хадид, а также Дита фон Тиз в облегающем бандажном платье нюдового цвета.

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Marine miracle. @gigihadid #GigiHadid #GaultierParis #SS20 #PFW #JPGFREAKING50 Photographed by @saskialawaks.

Публикация от Jean Paul Gaultier (@jpgaultierofficial)

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Corset has never been so burlesque. @ditavonteese #DitaVonTeese #GaultierParis #SS20 #PFW #JPGFREAKING50 Photographed by @saskialawaks.

Публикация от Jean Paul Gaultier (@jpgaultierofficial)

В финале шоу на подиум вышел и сам Готье. Модельера подняли на руки и качали под бурные овации публики и музыкальное сопровождение от Боя Джорджа.

На шоу также пришел Кристиан Лубутен, одетый в костюм небесного цвета с рисунками облаков.

Также, отметим, что порадовал прекрасным показам публику и Джорджо Армани.

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Mr Armani with his models at the #GiorgioArmaniPrivé Spring Summer 2020 Haute Couture show held in Paris #PFW Credits: @sgpitalia @stefanoguindani

Публикация от Armani (@armani)

Его модели будто бы вышли из книг Фицджеральда.

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Mr Armani with his models at the #GiorgioArmaniPrivé Spring Summer 2020 Haute Couture show held in Paris #PFW Credits: @sgpitalia @stefanoguindani

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Поддержать модельера пришла актриса Риз Уизерспун.


Не оставила модный бомонд равнодушной и коллекция от Givenchy.

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HAUTE COUTURE: ‘COEUR’, designed by @ClareWaightKeller for “Une Lettre d’Amour”, the #GivenchyCouture SS20 collection. #GivenchyFamily

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HAUTE COUTURE: ‘ALCÔVE’, designed by @ClareWaightKeller for “Une Lettre d’Amour”, the #GivenchyCouture SS20 collection. #GivenchyFamily

Публикация от GIVENCHY (@givenchyofficial)

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BACKSTAGE: “Une Lettre d’Amour”, the #GivenchyCouture SS20 collection designed by @ClareWaightKeller. #GivenchyFamily

Публикация от GIVENCHY (@givenchyofficial)

Ранее УНН сообщал, чем удивила неделя высокой моды в Нью-Йорке.

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