Чем удивила неделя высокой моды в Нью-Йорке

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 82526 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114267 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106029 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112704 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120777 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148813 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149057 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 189143 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116765 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
Чем удивила неделя высокой моды в Нью-Йорке

Чем удивила неделя высокой моды в Нью-Йорке

Киев  •  УНН

 • 34242 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. На модной неделе в Нью-Йорке продемонстрировали главные тенденции будущего весенне-летнего сезона 2020 года, приблизив моду к реальным людям, которые и будут покупать эту одежду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на FWO.

На показе можно было увидеть моделей, которые кормят грудью, беременных и моделей пожилого возраста.

Беременная Эшли Грэхем прошла по подиуму, держа руку на своем животе.

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Публикация от ASHLEYGRAHAM (@ashleygraham)

Манекенщица кормила грудью ребенка на показе Rebecca Minkoff

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Публикация от Rebecca Minkoff (@rebeccaminkoff)

Модель прошлась по подиуму с ребенком

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Публикация от Collina Strada (@collinastrada)

Обнаженная модель пробежалась по подиуму

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Публикация от Collina Strada (@collinastrada)

Шикарные женщины в возрасте 60+ также приняли участие в показах

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Публикация от Collina Strada (@collinastrada)

Неделя высокой моды завершилась патриотическим показом новой коллекции Майкла Корса (вероятно посвященной событиям 11 сентября) в среду в Нью-Йорке.

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Отметим, что неделю моды в Нью-Йорке с сентября перешла на новое расписание. Вместо 7 дней и 8 ночей на мероприятие выделили всего 5 суток. Решение принято CFDA под руководством Тома Форда.

Впервые модная неделя провели в Нью-Йорке в 1943 году в разгар Второй мировой войны. В наше время показы от ведущих дизайнеров организуются дважды в год - в феврале и в сентябре. Вслед за Нью-Йорком аналогичные Недели моды пройдут в Лондоне, Милане и Париже.

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