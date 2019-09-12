Чем удивила неделя высокой моды в Нью-Йорке
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. На модной неделе в Нью-Йорке продемонстрировали главные тенденции будущего весенне-летнего сезона 2020 года, приблизив моду к реальным людям, которые и будут покупать эту одежду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на FWO.
На показе можно было увидеть моделей, которые кормят грудью, беременных и моделей пожилого возраста.
Беременная Эшли Грэхем прошла по подиуму, держа руку на своем животе.
Манекенщица кормила грудью ребенка на показе Rebecca Minkoff
Модель прошлась по подиуму с ребенком
Обнаженная модель пробежалась по подиуму
Шикарные женщины в возрасте 60+ также приняли участие в показах
Неделя высокой моды завершилась патриотическим показом новой коллекции Майкла Корса (вероятно посвященной событиям 11 сентября) в среду в Нью-Йорке.
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Отметим, что неделю моды в Нью-Йорке с сентября перешла на новое расписание. Вместо 7 дней и 8 ночей на мероприятие выделили всего 5 суток. Решение принято CFDA под руководством Тома Форда.
Впервые модная неделя провели в Нью-Йорке в 1943 году в разгар Второй мировой войны. В наше время показы от ведущих дизайнеров организуются дважды в год - в феврале и в сентябре. Вслед за Нью-Йорком аналогичные Недели моды пройдут в Лондоне, Милане и Париже.