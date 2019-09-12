Чим здивував тиждень високої моди у Нью-Йорку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. На модному тижні у Нью-Йорку продемонстрували головні тенденції майбутнього весняно-літнього сезону 2020 року, наблизивши моду до реальних людей, які і будуть купувати цей одяг. Про це повідомляє УНН з посиланням на FWO.
На показі можна було побачити моделей, які годують груддю, вагітних та моделей похилого віку.
Вагітна Ешлі Грехем пройшла подіумом, тримаючи руку на своєму животі.
Манекенниця годувала груддю дитину на показі Rebecca Minkoff
Модель пройшлась подіумом з дитиною
Оголена модель пробіглась по подіумом
Шикарні жінки віком 60+ також взяли участь у показах
Тиждень високої моди завершився патріотичним показом нової колекції Майкла Корса (ймовірно присвяченій подіям 11 вересня) у середу в Нью-Йорку.
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Зазначимо, що тиждень моди в Нью-Йорку з вересня перейшов на новий розклад. Замість 7 днів і 8 ночей на захід виділили всього 5 діб. Рішення прийнято CFDA під керівництвом Тома Форда.
Вперше модний тиждень провели в Нью-Йорку у 1943 році в розпал Другої світової війни. У наш час покази від провідних дизайнерів організовуються двічі на рік - у лютому і в вересні. Слідом за Нью-Йорком аналогічні Тижні моди пройдуть в Лондоні, Мілані та Парижі.