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Чим здивував тиждень високої моди у Нью-Йорку

Чим здивував тиждень високої моди у Нью-Йорку

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. На модному тижні у Нью-Йорку продемонстрували головні тенденції майбутнього весняно-літнього сезону 2020 року, наблизивши моду до реальних людей, які і будуть купувати цей одяг. Про це повідомляє УНН з посиланням на FWO.

На показі можна було побачити моделей, які годують груддю, вагітних та моделей похилого віку.

Вагітна Ешлі Грехем пройшла подіумом, тримаючи руку на своєму животі.

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Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Манекенниця годувала груддю дитину на показі Rebecca Minkoff

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Публикация от Rebecca Minkoff (@rebeccaminkoff)

Модель пройшлась подіумом з дитиною

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Публикация от Collina Strada (@collinastrada)

Оголена модель пробіглась по подіумом 

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Публикация от Collina Strada (@collinastrada)

Шикарні жінки віком 60+ також взяли участь у показах

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Публикация от Collina Strada (@collinastrada)

Тиждень високої моди завершився патріотичним показом нової колекції Майкла Корса (ймовірно присвяченій подіям 11 вересня) у середу в Нью-Йорку.

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Зазначимо, що тиждень моди в Нью-Йорку з вересня перейшов на новий розклад. Замість 7 днів і 8 ночей на захід виділили всього 5 діб. Рішення прийнято CFDA під керівництвом Тома Форда.

Вперше модний тиждень провели в Нью-Йорку у 1943 році в розпал Другої світової війни. У наш час покази від провідних дизайнерів організовуються двічі на рік - у лютому і в вересні. Слідом за Нью-Йорком аналогічні Тижні моди пройдуть в Лондоні, Мілані та Парижі.

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