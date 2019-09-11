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Сьогодні у США вшановують загиблих у терактах 11 вересня

Сьогодні у США вшановують загиблих у терактах 11 вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. У США вшановують пам’ять загиблих найстрашнішого в історії теракту. У цей день 18 років тому 19 бойовиків “Аль-Каїди” захопили чотири пасажирські літаки, пише УНН.

Два з них направили в хмарочоси Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, ще один літак влетів в будівлю Пентагону.

Четвертий — розбився в Пенсільванії. В результаті теракту загинули багато людей, більшість з них — під час падіння веж Всесвітнього торгового центру. Всього загинули 2977 осіб, в тому числі пасажири і члени екіпажу захоплених літаків, люди, що знаходилися в зруйнованих будівлях або поблизу них, а також понад 400 співробітників рятувальних служб. Ще 6 тисяч осіб були поранені.

Люди, які в момент зіткнення були всередині будівель, намагалися будь-якими засобами врятуватися, а щоб полегшити страждання вистрибували з вікон.

Це одне з найбільш кривавих злочинів проти людства в сучасній історії. Від теракту постраждали не тільки громадяни США, але й іноземці. Серед загиблих було 372 іноземці, з яких 12 — українці за походженням. Рятувальники 100 днів гасили усі ділянки пожеж.

Щорічно жителі Нью-Йорка відновлюють в пам’яті найдрібніші деталі того дня. У США в цей день роблять пам’ятні церемонії і забіги, хвилини мовчання та інші заходи з вшанування пам’яті загиблих.

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Теракти 11 вересня змусили США посилити заходи безпеки в країні. Крім внутрішньої безпеки, події 11 вересня істотно вплинули і на зовнішню політику США. Зокрема Сполучені Штати під приводом боротьби з тероризмом відкрили збройне протистояння в країнах Близького Сходу — Іраку, Пакистані, Афганістані, Сомалі.

Теракти 11 вересня справили величезний вплив на світове і американське суспільство. Події 11 вересня спричинили за собою великі політичні наслідки. Атаки мали значний економічний вплив на американські і світові ринки. Федеральний резерв тимчасово скоротив контакти з банками через порушення комунікаційного обладнання в фінансовому районі Нижнього Манхеттена. Зворотній зв’язок і контроль над грошовою масою, включаючи миттєву ліквідність банків, було відновлено протягом декількох годин. Американські акції втратили 1,2 трильйона доларів протягом тижня. Сам збиток знаходився в діапазоні 3 трильйони доларів США.

На даний момент рештки 1111 з 2753 жертв терактів досі не ідентифіковані. Такі дані наводило агентство Reuters.

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