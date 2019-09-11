Сегодня в США вспоминают погибших в терактах 11 сентября

Два из них направили в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один самолет влетел в здание Пентагона.

Четвертый — разбился в Пенсильвании. В результате теракта погибли много людей, большинство из них — во время падения башен Всемирного торгового центра. Всего погибли 2977 человек, в том числе пассажиры и члены экипажа захваченных самолетов, люди, что находились в разрушенных зданиях или вблизи них, а также более 400 сотрудников спасательных служб. Еще 6 тысяч человек были ранены.

Люди, которые в момент столкновения были внутри зданий, пытались любыми способами спастись, а что бы уменьшить страдания — выпригивали из окон.

Это одно из самых кровавых преступлений против человечества в современной истории. От теракта пострадали не только граждане США, но и иностранцы. Среди погибших было 372 иностранца, из которых 12 — украинцы по происхождению. Спасатели 100 дней тушили все участки пожаров.

Ежегодно жители Нью-Йорка возобновляют в памяти мельчайшие детали того дня. В США в этот день делают памятные церемонии и забеги, минуты молчания и другие мероприятия памяти погибших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США обнаружены ранее не опубликованные фотографии с места теракта 11 сентября

Теракты 11 сентября заставили США усилить меры безопасности в стране. Кроме внутренней безопасности, события 11 сентября существенно повлияли и на внешнюю политику США. В частности Соединенные Штаты под предлогом борьбы с терроризмом открыли вооруженное противостояние в странах ближнего Востока — Ираке, Пакистане, Афганистане, Сомали.

Теракты 11 сентября оказали огромное влияние на мировое и американское общество. События 11 сентября повлекли за собой большие политические последствия. Атаки оказали значительное экономическое влияние на американские и мировые рынки. Федеральный резерв временно сократил контакты с банками из-за нарушений коммуникационного оборудования в финансовом районе Нижнего Манхэттена. Обратная связь и контроль над денежной массой, включая мгновенную ликвидность банков, была восстановлена в течение нескольких часов. Американские акции потеряли 1,2 триллиона долларов в течение недели. Сам ущерб находился в диапазоне 3 триллиона долларов США.

На данный момент остатки 1111 с 2753 жертв терактов до сих пор не идентифицированы. Такие данные приводило агентство Reuters.