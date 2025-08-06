Defence City запускают без авиации? Почему это ставит под угрозу стратегическое преимущество Украины

Украина в нынешних условиях имеет амбициозную и критически важную для выживания государства цель – развернуть полномасштабное производство в сфере оборонно-промышленного комплекса, уменьшить зависимость от внешней помощи и дать новое дыхание украинским предприятиям. Правительственная инициатива Defence City должна стать специальным правовым режимом поддержки предприятий ОПК. Но есть существенный риск: из этой архиважной трансформации может быть исключена одна из самых мощных и стратегически значимых отраслей – авиационная. УНН узнавал, почему ее игнорирование в Defence City может иметь последствия, которые сложно будет компенсировать другими механизмами поддержки.

6 миллиардов долларов дефицита и 20 миллиардов потерь потенциала

Как сообщил народный депутат от партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, в 2025 году Украине не хватает 6 млрд долларов для полного обеспечения потребностей войска. Разрыв между реальными и потенциальными производственными мощностями украинского ОПК – еще больше, по меньшей мере 20 млрд долларов.

Гетманцев очертил ряд источников, которые могут перекрыть эти разрывы: детенизация, повышение эффективности расходов, отмена неэффективных расходов, частичное открытие экспорта оружия, расширение кредитования ОПК, развитие стартапов через платформу Brave1, а также эмиссия облигаций внутреннего государственного займа.

Речь идет о привлечении максимального спектра внутренних ресурсов, способных активизировать оборонную экономику. Для этого в Украине также создается инициатива Defence City – как институциональный ответ на существующие вызовы в ОПК: она должна обеспечить специальный правовой режим, который позволит снизить налоговую нагрузку, обеспечить льготное кредитование, ускорить процедуры закупок и сертификации, стимулировать инновации и экспорт. Но ключевой вопрос – кого именно привлекут к этому процессу? И кого мы рискуем потерять, если определенные стратегические отрасли останутся вне этой рамки?

Авиационная отрасль: флагман, которого не видят?

Одной из таких стратегически важных отраслей, которая до сих пор остается вне фокуса инициативы Defence City, является авиационная. Игнорирование ее потенциала может стоить Украине слишком дорого – как в сфере безопасности, так и в экономическом измерении.

Украинская авиация – это не только Ан-124, Ан-178 или Ми-8. Это еще и целый комплекс предприятий, которые в условиях войны продолжают выполнять критически важные задачи: обеспечивают эвакуацию, логистику, поддержку армии, спасательные миссии, удерживают стратегические направления и поддерживают имидж Украины как авиационной державы на международных рынках.

Предприятия авиаотрасли выполняют ключевые функции для обороноспособности государства. В частности – ремонт и обслуживание вертолетов и самолетов, которые ежедневно работают в боевых, эвакуационных и логистических операциях. Компании восстанавливают узлы и агрегаты воздушных судов – без них эта техника просто не поднимется в небо.

Параллельно разрабатываются программы импортозамещения комплектующих советского и российского производства – в частности для систем управления, питания, навигационных модулей и узлов передачи данных. Все это – для того, чтобы украинская авиация могла эффективно выполнять задачи по прикрытию наземных войск, выявлению и уничтожению вражеских БПЛА и обеспечению потребностей передовой. Без этой ежедневной технической работы на земле не будет стабильного превосходства в воздухе.

Кроме того, за годы войны украинские авиакомпании приняли участие в десятках гуманитарных и оборонных миссий под эгидой ООН в сверхсложных условиях, обеспечивая высокую репутацию страны на глобальном уровне. Это – уникальный случай, когда частные операторы фактически самостоятельно "вывозят" международный имидж Украины в небе.

И несмотря на все эти факторы и стратегическую значимость для обороны, авиационные предприятия сейчас рискуют не попасть в перечень потенциальных резидентов Defence City. Если ситуация не будет исправлена до второго чтения законопроектов, страна может потерять не просто отрасль, а один из ключевых ресурсов в войне за выживание – собственную авиационную способность.

Идея сильная, но нуждается в доработке: эксперт посоветовал, как сделать Defence City успешным

Что теряет Украина без учета перспектив авиации в Defence City и развития ОПК

Если авиационный сектор не будет интегрирован в рамки Defence City, последствия могут иметь долгосрочный и в некоторых случаях необратимый характер:

Остановка производственных мощностей: Авиационная отрасль – одна из самых сложных и ресурсоемких в структуре ОПК. Она требует постоянной загрузки, стабильного финансирования и высококвалифицированных кадров. Если предприятие останавливает работу, затраты на содержание техники и инфраструктуры сохраняются, а восстановить производственный цикл после длительного простоя крайне сложно или даже невозможно. Без государственной поддержки, заказов и интеграции в оборонную стратегию авиационная промышленность рискует остановиться полностью.

Отток специалистов и компаний. Отсутствие предсказуемых условий работы и системной поддержки лишает украинские авиационные компании возможности эффективно реагировать на вызовы безопасности – восстанавливать производство после обстрелов, релоцировать мощности в безопасные регионы, создавать надлежащие условия для работы специалистов. Это ведет к потере критически важного человеческого капитала, без которого отрасль не сможет функционировать.

Подрыв международного имиджа. Авиация является важной частью репутационного присутствия Украины в мире. Самолеты под украинским флагом работают в десятках стран, выполняют гуманитарные и технические миссии. Потеря этого присутствия будет означать потерю важного символа доверия и профессионализма.

Уменьшение налоговых поступлений. В период налоговых преференций украинская авиационная отрасль продемонстрировала рост бюджетных поступлений. Исчезновение или сворачивание сектора автоматически будет означать сокращение налоговой базы, что противоречит целям развития ОПК и национальной экономики.

И это далеко не полный перечень, ведь, если не определить для нее четкое место в системе оборонной экономики и специального правового режима Defence City уже сейчас, последствия игнорирования авиационной отрасли будут только множиться.

Работающая авиация – экспорт, налоги, безопасность

Сохранить, масштабировать, экспортировать – тот же принцип, который закладывается в основу Defence City, созвучен развитию авиационной отрасли. Только один пример: в случае открытия экспорта, предприятия, производящие авиационные комплектующие или проводящие обслуживание, могут увеличить прибыль в разы. Это означает – налоги, рабочие места, новые технологии, и самое главное – синергию с военными потребностями.

Украинская авиационная отрасль демонстрирует конкретные результаты, которые формируют основу современного оборонно-промышленного комплекса. В частности, "Мотор Сич" в течение последних лет создала пять новых типов авиационных двигателей, которые уже пользуются спросом на международном рынке. Государственное предприятие "Антонов" провело глубокую модернизацию стратегического транспортного самолета Ан-124-100. Параллельно частные компании активно работают над модернизацией военной техники, разработкой беспилотных систем, цифровых платформ управления и эвакуационных решений. Речь идет не о узкоспециализированных инициативах, а о критически важных компонентах современной оборонной инфраструктуры.

Второе чтение – последний шанс

Второго чтения законопроектов по Defence City осталось ждать недолго. И от того, какие проблемные аспекты и доработки будут учтены, зависит не только судьба отдельных предприятий, но и способность Украины сохранить и приумножить собственный потенциал.

Все возможные меры, о которых говорит председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, будут эффективными только тогда, когда они учитывают реальную структуру украинской экономики. Авиационная отрасль – это не прошлое. Это будущее обороны, логистики, спасательных операций, международного партнерства и бюджета. И место для нее в системе оборонной экономики должно быть не только символическим, а юридически зафиксированным.

Напомним

Ко второму чтению законопроектов о Defence City нардепы уже подали ряд поправок, которые должны устранить риск исключения авиационной отрасли из круга потенциальных резидентов. В частности, предлагается официально включить предприятия самолетостроения и обслуживания авиационной техники, определенные правительством как критически важные. Также инициировано смягчение чрезмерно жестких критериев отбора: снижение порога оборонного дохода с 90% до 40–50%, учет годового, а не только квартального показателя, и отмена ограничений, которые исключают компании из-за наличия долга или задержек в контрактах. Вместо этого предлагается предоставить трехлетний период на урегулирование обязательств. Отдельные поправки предусматривают расширение налоговых и таможенных преференций для отрасли, введение госгарантий для экспорта и фиксацию, что льготы могут использоваться исключительно на развитие – от модернизации производства до инвестиций в новые технологии и персонал.