DeepState: враг продвинулся на нескольких направлениях фронта

По состоянию на 26 августа, согласно обновлению карты DeepState, зафиксировано продвижение врага в нескольких населенных пунктах. В частности, противник укрепил свои позиции возле Новоторецка, Михайловки, Яснобродовки, в Константиновке, Новогродовке и Железном, передает УНН.

Детали

Информацию подтверждают данные платформы DeepState. Дальнейшее развитие ситуации остается под наблюдением, и возможны дополнительные обновления относительно изменений на фронте.

Росіяни захопили Миколаївку на Покровському напрямку, - DeepState