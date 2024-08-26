DeepState: враг продвинулся на нескольких направлениях фронта
Киев • УНН
Согласно обновлению карты DeepState, зафиксировано продвижение врага в нескольких населенных пунктах. Противник укрепил позиции возле Новоторецка, Михайловки, Яснобродовки, в Константиновке, Новогродовке и Железном.
По состоянию на 26 августа, согласно обновлению карты DeepState, зафиксировано продвижение врага в нескольких населенных пунктах. В частности, противник укрепил свои позиции возле Новоторецка, Михайловки, Яснобродовки, в Константиновке, Новогродовке и Железном, передает УНН.
Детали
Информацию подтверждают данные платформы DeepState. Дальнейшее развитие ситуации остается под наблюдением, и возможны дополнительные обновления относительно изменений на фронте.
Росіяни захопили Миколаївку на Покровському напрямку, - DeepState17 августа 2024, 22:02 • 106555 просмотров