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DeepState: ворог просунувся на кількох напрямках фронту

DeepState: ворог просунувся на кількох напрямках фронту

Київ • УНН

 • 25142 перегляди

Згідно з оновленням мапи DeepState, зафіксовано просування ворога в кількох населених пунктах. Противник зміцнив позиції біля Новоторецька, Михайлівки, Яснобродівки, у Костянтинівці, Новогродівці та Залізному.

Станом на 26 серпня, згідно з оновленням мапи DeepState, зафіксовано просування ворога в кількох населених пунктах. Зокрема, противник зміцнив свої позиції біля Новоторецька, Михайлівки, Яснобродівки, у Костянтинівці, Новогродівці та Залізному, передає УНН.

Деталі

Інформацію підтверджують дані платформи DeepState. Подальший розвиток ситуації залишається під спостереженням, і можливі додаткові оновлення щодо змін на фронті.

Росіяни захопили Миколаївку на Покровському напрямку, - DeepState18.08.24, 01:02 • 106810 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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