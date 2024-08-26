DeepState: ворог просунувся на кількох напрямках фронту
Київ • УНН
Згідно з оновленням мапи DeepState, зафіксовано просування ворога в кількох населених пунктах. Противник зміцнив позиції біля Новоторецька, Михайлівки, Яснобродівки, у Костянтинівці, Новогродівці та Залізному.
Станом на 26 серпня, згідно з оновленням мапи DeepState, зафіксовано просування ворога в кількох населених пунктах. Зокрема, противник зміцнив свої позиції біля Новоторецька, Михайлівки, Яснобродівки, у Костянтинівці, Новогродівці та Залізному, передає УНН.
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Інформацію підтверджують дані платформи DeepState. Подальший розвиток ситуації залишається під спостереженням, і можливі додаткові оновлення щодо змін на фронті.
Росіяни захопили Миколаївку на Покровському напрямку, - DeepState18.08.24, 01:02 • 106810 переглядiв