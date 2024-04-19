DeepState: рф продвинулась в Новокалиново. Идут бои за электроподстанцию в Очеретино

На передовой оккупанты продвинулись в Новокалиново. Продолжают держать бои за электрическую подстанцию в Очеретино. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

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Враг продвинулся в Новокалиново. Продолжаются бои за электрическую подстанцию в Очеретино - DeepState.

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Ранее было проинформировано, что россиян ВСУ отбросили с подстанции, однако позже стало известно, что "они снова полезли и пытаются удержаться под шквалом артиллерии Сил Обороны".

рф продвинулась возле Новокалиново и Ивановки - DeepState