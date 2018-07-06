Дебютный гол Мораеса помог "Шахтеру" разгромить "Аустрию"

“Шахтер” начал активнее и закономерно быстро добился успеха: Виктор Коваленко заработал пенальти, который ударом по центру ворот реализовал Мораес — 1:0. До перерыва “горняки” могли отличиться не раз. Ярослав Ракицкий здорово забросил в штрафную, Тарас Степаненко бил головой — голкипер справился. Олег Данченко разобрался с визави на правом фланге и прострелил вдоль ворот, однако защитник австрийцев не дал ударить Фернандо. Был близок к дублю Мораес Коваленко вывел партнера один на один, а тот пробил над перекладиной. И все же еще один мяч побывал в сетке соперника. За минуту до конца тайма Исмаили на линии штрафной одним движением убрал оппонента и подделал под ударную левую, продвинулся на пару метров вперед и выстрелил в ближнюю девятку — 2:0.

Старт второй половины также остался за “оранжево-черными”, которые довели свое преимущество до крупного. Данченко на фланге обыгрался с Марлосом и выполнил прострел, который в касание замкнул Фернандо — 3:0. Лишь после этого подопечные Паулу Фонсека немного ослабили давление и отдали инициативу “Аустрии”.

3:0 — “Шахтер” уверенно выиграл спарринг с “Аустрией”, а Фернандо забил уже третий мяч на летних сборах.

Заметим, что следующий контрольный поединок коллектив Фонсеки проведет 9 июля c “Витесс”.