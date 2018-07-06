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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 71775 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 109580 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 130673 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 137734 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 173738 просмотра

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7 марта, 17:42 • 154638 просмотра

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7 марта, 15:45 • 142044 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 08:52 • 184901 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118375 просмотра

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Дебютный гол Мораеса помог "Шахтеру" разгромить "Аустрию"

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КИЕВ. 6 июля. УНН. В третьем контрольном матче лета донецкому “Шахтеру” противостояла венская “Аустрия”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “горняков”.

“Шахтер” начал активнее и закономерно быстро добился успеха: Виктор Коваленко заработал пенальти, который ударом по центру ворот реализовал Мораес — 1:0. До перерыва “горняки” могли отличиться не раз. Ярослав Ракицкий здорово забросил в штрафную, Тарас Степаненко бил головой — голкипер справился. Олег Данченко разобрался с визави на правом фланге и прострелил вдоль ворот, однако защитник австрийцев не дал ударить Фернандо. Был близок к дублю Мораес Коваленко вывел партнера один на один, а тот пробил над перекладиной. И все же еще один мяч побывал в сетке соперника. За минуту до конца тайма Исмаили на линии штрафной одним движением убрал оппонента и подделал под ударную левую, продвинулся на пару метров вперед и выстрелил в ближнюю девятку — 2:0.

Старт второй половины также остался за “оранжево-черными”, которые довели свое преимущество до крупного. Данченко на фланге обыгрался с Марлосом и выполнил прострел, который в касание замкнул Фернандо — 3:0. Лишь после этого подопечные Паулу Фонсека немного ослабили давление и отдали инициативу “Аустрии”.

3:0 — “Шахтер” уверенно выиграл спарринг с “Аустрией”, а Фернандо забил уже третий мяч на летних сборах.

Заметим, что следующий контрольный поединок коллектив Фонсеки проведет 9 июля c “Витесс”.

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