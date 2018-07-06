Дебютний гол Мораеса допоміг "Шахтарю" розгромити "Аустрію"

“Шахтар” почав активніше і закономірно швидко домігся успіху: Віктор Коваленко заробив пенальті, який ударом по центру воріт реалізував Мораес — 1:0. До перерви “гірники” могли відзначитися не раз. Ярослав Ракицький здорово закинув в штрафну, Тарас Степаненко бив головою — голкіпер впорався. Олег Данченко розібрався з візаві на правому фланзі і прострілив уздовж воріт, проте захисник австрійців не дав вдарити Фернандо. Був близький до дублю Мораес: Коваленко вивів партнера один на один, а той пробив над поперечиною. І все ж ще один м’яч побував у сітці суперника. За хвилину до кінця тайму Ісмаїлі на лінії штрафного одним рухом прибрав опонента і підробив під ударну ліву, просунувся на пару метрів вперед і вистрілив у ближню дев’ятку — 2:0.

Старт другої половини також залишився за “оранжево-чорними”, які довели свою перевагу до великого. Данченко на фланзі обігрався з Марлосом і виконав простріл, який в дотик замкнув Фернандо — 3:0. Лише після цього підопічні Паулу Фонсека трохи послабили тиск і віддали ініціативу “Аустрії”.

3:0 — “Шахтар” впевнено виграв спаринг з “Аустрією”, а Фернандо забив вже третій м’яч на літніх зборах.

Зауважимо, що наступний контрольний поєдинок колектив Фонсеки проведе 9 липня c “Вітессом”.