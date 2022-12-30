Где купить подарки для всей семьи в Одессе?

Также следует отметить, что в ТРЦ City Center сейчас действуют зимние предложения и большие распродажи. Так в магазинах Reserved, Mohito, Cropp, Sinsay действуют скидки до –50% на все. А в магазине Colin's покупая две вещи — третью получаете в подарок. Что достаточно выгодно, если вы собрались на шопинг всей семьей.

Это не весь список предложений, ведь они просто не поместятся в нашей статье. Настоятельно советуем вам посетить ТРЦ City Center на семейный праздничный шопинг.

График работы ТРЦ 1 января:



супермаркет Сильпо работает с 9:00 до 22:00



аптеки с 12:00 до 20:00



все остальные магазины открываются с 12:00 до 20:00.



ТРЦ расположены по адресам:

просп.Небесной Сотни, 2

ул.Давыда Ойстраха, 32.