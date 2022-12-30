Где купить подарки для всей семьи в Одессе?
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Пожалуй, один из наиболее распространенных запросов в Google сейчас связан с поиском подарков. Мы знаем для вас идеальное место где в Одессе можно это сделать - сеть ТРЦ City Center. Ведь ТРЦ City Center насчитывает более 400 магазинов. Здесь вы найдете подарки и для него, и для нее, и для малышей и хоть для тети Клары из соседнего дома.
Также следует отметить, что в ТРЦ City Center сейчас действуют зимние предложения и большие распродажи. Так в магазинах Reserved, Mohito, Cropp, Sinsay действуют скидки до –50% на все. А в магазине Colin's покупая две вещи — третью получаете в подарок. Что достаточно выгодно, если вы собрались на шопинг всей семьей.
Это не весь список предложений, ведь они просто не поместятся в нашей статье. Настоятельно советуем вам посетить ТРЦ City Center на семейный праздничный шопинг.
График работы ТРЦ 1 января:
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- супермаркет Сильпо работает с 9:00 до 22:00
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- аптеки с 12:00 до 20:00
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- все остальные магазины открываются с 12:00 до 20:00.
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ТРЦ расположены по адресам:
просп.Небесной Сотни, 2
ул.Давыда Ойстраха, 32.