Де купити в Одесі подарунки для усієї родини?

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Мабуть, один з найбільш поширених запитів у Google зараз, пов'язаний із пошуком подарунків. Ми знаємо для вас ідеальне місце де в Одесі можна це зробити — це мережа ТРЦ City Center. Адже ТРЦ City Center налічують в собі понад 400 магазинів. Тут ви знайдете подарунки й для нього, і для неї, і для малечі та хоч для тітки Клари з сусіднього будинку.

Також, слід зазначити, що в ТРЦ City Center зараз діють зимові пропозиції та великі розпродажі. Так в магазинах Reserved, Mohito, Cropp, Sinsay діють знижки до -50% на все. А в магазині Colin's купуючи дві речі — третю отримуєте у подарунок. Що є досить вигідним, якщо ви зібрались на шопінг усією родиною.

Це не весь перелік пропозицій, адже вони просто не помістяться в нашій статті. Просто дуже радимо вам завітати в ТРЦ City Center на сімейний святковий шопінг.

Графік роботи ТРЦ 1 січня:

  • супермаркет Сільпо працює з 9:00 до 22:00
  • аптеки з 12:00 до 20:00
  • всі інші магазини відчиняються з 12:00 до 20:00.

ТРЦ розташовані за адресами:

просп.Небесної Сотні, 2
вул.Давида Ойстраха, 32.

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