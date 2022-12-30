Де купити в Одесі подарунки для усієї родини?

Також, слід зазначити, що в ТРЦ City Center зараз діють зимові пропозиції та великі розпродажі. Так в магазинах Reserved, Mohito, Cropp, Sinsay діють знижки до -50% на все. А в магазині Colin's купуючи дві речі — третю отримуєте у подарунок. Що є досить вигідним, якщо ви зібрались на шопінг усією родиною.

Це не весь перелік пропозицій, адже вони просто не помістяться в нашій статті. Просто дуже радимо вам завітати в ТРЦ City Center на сімейний святковий шопінг.

Графік роботи ТРЦ 1 січня:



супермаркет Сільпо працює з 9:00 до 22:00



аптеки з 12:00 до 20:00



всі інші магазини відчиняються з 12:00 до 20:00.



ТРЦ розташовані за адресами:

просп.Небесної Сотні, 2

вул.Давида Ойстраха, 32.