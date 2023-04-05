Где брать зонтик: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 5 апреля в западных областях умеренный, в Житомирской и Винницкой областях значительный мокрый снег; на дорогах местами гололедица; температура ночью 0-5° мороза (в Винницкой области 0-5° тепла); днем 0-5° тепла, на Закарпатье до 9° (в Карпатах снег, температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза).

На остальной территории дождь, на северо-востоке без существенных осадков; температура ночью 2-7° тепла, в южной части до 10°; днем 13-18°, в Киевской, Черкасской, Одесской областях 7-12°.

Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с, в восточных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.