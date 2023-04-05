Де брати парасольку: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Дощі та мокрий сніг очікуються сьогодні по Ураїні, подекуди буде вітряно, однак місцями буде відносно тепло. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 5 квітня у західних областях помірний, у Житомирській та Вінницькій областях значний мокрий сніг; на дорогах місцями ожеледиця; температура вночі 0-5° морозу (на Вінниччині 0-5° тепла); вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до 9° (у Карпатах сніг, температура вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу).
На решті території дощ, на північному сході без істотних опадів; температура вночі 2-7° тепла, у південній частині до 10°; вдень 13-18°, у Київській, Черкаській, Одеській областях 7-12°.
Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с, у східних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.