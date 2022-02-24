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15 марта, 19:03 • 85008 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 122276 просмотра

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DDoS-атака: доступ на сайт НЭК “Укрэнерго” временно ограничен

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. В связи с DDoS-атакой, доступ на сайт НЭК “Укрэнерго” временно ограничен. Сейчас доступ возможен только с мобильных гаджетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Укрэнерго”.

Цитата

“В связи с DDoS-атакой, доступ на сайт НЭК „Укрэнерго“ временно ограничен. Сейчас доступ возможен только с мобильных гаджетов. За всеми новостями и сообщениями следите в официальных аккаунтах Укрэнерго в соцсетях. Работаем, не паникуем!” — говорится в сообщении.

Добавим

С начала года на Украину уже было совершено несколько хакерских атак. Так, в ночь с 13 на 14 января было совершено хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов. Не работали сайты Министерства иностранных дел и Минэнерго, ГСЧС и МОН. СМИ писали о том, что сайт КМУ также заблокирован, однако по состоянию на 8:30 работал доступ к правительственной странице. Сайт “Дія” также “лежал”.

Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. При этом в Сети ширится якобы заявление самих хакеров, в котором утверждается, что “все ваши личные данные были загружены в общую сеть”.

Работа большей части атакованных государственных ресурсов была оперативно восстановлена. Контент сайтов при этом остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло, указывали в СБУ и Минцифре.

С 15 февраля снова началась волна кибератак. Также задело “Дію”. Служба безопасности Украины заметила след иностранных спецслужб во время DDOS-атак, которые продолжались на Украине с 15 февраля.

И вот — 23 февраля очередные сбои в работе правительственных сайтов.

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