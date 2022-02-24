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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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DDoS-атака: доступ на сайт НЕК “Укренерго” тимчасово обмежений

DDoS-атака: доступ на сайт НЕК “Укренерго” тимчасово обмежений

Київ • УНН

 • 86117 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. У зв’язку з DDoS-атакою, доступ на сайт НЕК “Укренерго” тимчасово обмежений. Зараз доступ можливий лише з мобільних гаджетів. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Укренерго”.

Цитата

“У зв’язку з DDoS-атакою, доступ на сайт НЕК „Укренерго“ тимчасово обмежений. Наразі доступ можливий лише з мобільних гаджетів. За усіма новинами та повідомленнями слідкуйте у офіційних аккаунтах Укренерго у соцмережах. Працюємо, не панікуємо!” — йдеться в повідомленні.

Додамо

З початку року на Україну вже було здійснено кілька хакерських атак. Так, у ніч з 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів. Не працювали сайти Міністерства закордонних справ та Міненерго, ДСНС та МОН. ЗМІ писали про те, що сайт КМУ також заблоковано, однак станом на 8:30 працював доступ до урядової сторінки. Сайт “Дії” також “лежав”.

Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру. При цьому в мережі шириться начебто заява самих хакерів, у якій стверджується, що “усі ваші особисті дані були завантажені у загальну мережу”.

Роботу більшої частини атакованих державних ресурсів було оперативно відновлено. Контент сайтів при цьому залишився без змін, і витоку персональних даних не відбулося, вказували у СБУ та Мінцифрі.

З 15 лютого знову почалася хвиля кібератак. Також зачепило “Дію”. Служба безпеки України помітила слід іноземних спецслужб під час DDOS-атак, які продовжувалися на Україну з 15 лютого.

І от — 23 лютого чергові збої у роботі урядових сайтів.

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