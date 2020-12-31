ГБР вводит ежемесячные отчеты о расследовании "дел Майдана"

"С целью открытого информирования общества о состоянии досудебного расследования преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, ГБР начало ежемесячные отчеты о "делах Майдана", - говорится в сообщении.

В отчете указано, что по состоянию на декабрь в производстве специального подразделения ГБР по расследованию "дел Майдана" находится 74 уголовных производства. Завершено расследование в трех процессах: в отношении обвиняемого по делу о похищении, пытках и убийстве журналиста Василия Сергиенко, по пяти сотрудниках органов внутренних дел и прокурора, которые привлекли к уголовной ответственности семь заведомо невиновных граждан, и по двум гражданским лицам, похитивших Игоря Луценко и Юрия Вербицкого и убили последнего.

Кроме того отмечается, что в декабре в суд направили четыре обвинительные акты, сообщили о подозрении двум лицам.

"17 декабря суд вынес первый обвинительный приговор на основании обвинительного акта по "делу Майдана"... Этим приговором суда признано виновным гражданское лицо по ч. 2 ст. 384 УК Украины, а именно за предоставление заведомо ложных показаний (введение в заблуждение) суда, что стало основанием для дальнейшего оправдания ряда сотрудников правоохранительных органов Черкасской области, обвиняемых в совершении незаконных задержаний, привлечения к уголовной ответственности граждан за якобы участие в "черкасском Евромайдане", - указано в отчете.

Сообщается, что суд дал разрешение на осуществление заочного расследования по ряду бывших высокопоставленных чиновников, подозреваемых в организации силового противодействия Майдану, включая совершение умышленных убийств протестующих. Речь идет о бывших главе СБУ Александре Якименко, министре внутренних дел Виталие Захарченко и его заместителе.

Напомним, прокурорами Офиса Генерального прокурора направлено в суд обвинительные акты в отношении бывшего прокурора и следователя, которые в 2014 году привлекли к ответственности заведомо невиновных лиц.