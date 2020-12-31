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ДБР запроваджує щомісячні звіти про розслідування "справ Майдану"

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Державне бюро розслідувань започатковує щомісячні звіти про розслідування справ Майдану, щоб інформувати суспільство про стан досудового розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

ДБР запроваджує щомісячні звіти про розслідування "справ Майдану"

"З метою відкритого інформування суспільства про стан досудового розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках, ДБР започаткувало щомісячні звіти про "справи Майдану", - йдеться у повідомленні.

У звіті вказано, що станом на грудень у провадженні спеціального підрозділу ДБР із розслідування "справ Майдану" перебуває 74 кримінальних провадження. Завершено розслідування у трьох провадженнях: щодо обвинуваченого у справі про викрадення, катування та вбивства журналіста Василя Сергієнка, щодо п’яти співробітників органів внутрішніх справ і прокурора, які притягнули до кримінальної відповідальності сім завідомо невинуватих громадян, та щодо двох цивільних осіб, які викрали Ігоря Луценка та Юрія Вербицького і вбили останнього.

Окрім того зазначається, що у грудні до суду скерували чотири обвинувальні акти, повідомили про підозру двом особам.

"17 грудня суд ухвалив перший обвинувальний вирок на підставі обвинувального акту у "справі Майдану"... Цим вироком суду визнано винною цивільну особу за ч. 2 ст. 384 КК України, а саме за надання завідомо неправдивих показань (введення в оману) суду, що стало підставою для подальшого виправдання низки працівників правоохоронних органів Черкащини, обвинувачених у вчиненні незаконних затримань, притягнення до кримінальної відповідальності громадян за нібито участь у "черкаському Євромайдані", - вказано у звіті.

Повідомляється, що суд дав дозвіл на здійснення заочного розслідування щодо низки колишніх високопосадовців, підозрюваних в організації силової протидії Майдану, включаючи вчинення умисних вбивств учасників протесту. Йдеться про колишніх голову СБУ Олександра Якименка, міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка і його заступника.

Нагадаємо, прокурорами Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальні акти стосовно колишнього прокурора та слідчого, які у 2014 році притягнули до відповідальності завідомо невинуватих осіб.

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