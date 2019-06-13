ГБР открыло дело против экс-главы Конституционного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением бывшего председателя Конституционного суда Украины Станислава Шевчука. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе ГБР.
"По обращению народного депутата Украины было начато уголовное производство по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины", - сказали в пресс-службе.
В обращении было отмечено, что Шевчук якобы незаконно назначил внештатных советников, что привело к лишним бюджетным расходам.
"Кроме того, эти советники во главе с председателем Конституционного суда возможно осуществляли незаконное вмешательство в деятельность судей органа конституционной юрисдикции", - отметили в пресс-службе.
Напомним, 14 мая голове КСУ Шевчуку выразили недоверие, после чего освободили его от должности судьи КСУ.