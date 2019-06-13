ДБР відкрило справу проти екс-голови Конституційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем колишнього голови Конституційного суду України Станіслава Шевчука. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі ДБР.
"За зверненням народного депутата України було розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України", - сказали в прес-службі.
У зверненні було зазначено, що Шевчук нібито незаконно призначив позаштатних радників, що призвело до зайвих бюджетних витрат.
"Окрім того, ці радники на чолі з головою Конституційного суду можливо здійснювали незаконне втручання в діяльність суддів органу конституційної юрисдикції", - зазначили в прес-службі.
Нагадаємо, 14 травня голові КСУ Шевчуку висловили недовіру, після чого звільнили його з посади судді КСУ.