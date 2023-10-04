ГБР сообщило о подозрении российскому олигарху Чуркину
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении российскому олигарху в завладении недвижимым имуществом Львовского автобусного завода, указали в ГБР в среду, пишет УНН.
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"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении российскому олигарху Игорю Чуркину, который организовал и завладел недвижимым имуществом ЗАО «Завод коммунального транспорта» (бывший ОАО «Львовский автомобильный завод»). Действия россиянина привели к убыткам предприятия в более 350 млн грн", - говорится в сообщении.
Детали
Как указали в ГБР, установлено, что в 2005 году Игорь Чуркин был избран главой наблюдательного совета ЗАО «Завод коммунального транспорта». Это позволяло олигарху совершать организационно-распорядительные функции на предприятии, в том числе принимать решения об отчуждении объектов недвижимого имущества, отметили в бюро.
"В 2008 году он организовал отчуждение 8 объектов недвижимого имущества бывшего государственного предприятия "Львовский автомобильный завод". Их новыми владельцами стали его же коммерческие структуры. Для проведения сделки Чуркин дал указание подчиненному подделать официальные финансовые документы ЗАО «Завод коммунального транспорта». Они были использованы для снятия всех финансовых обременений с объектов недвижимого имущества, что сэкономило деньги олигарху и позволило фактически украсть часть помещений завода", - рассказали в ГБР.
Как отмечается, похожую схему российский олигарх повторил в 2016 году. "Он организовал подделку судебного решения, которое стало основанием создания якобы законных условий для отчуждения недвижимого имущества завода в пользу его группы предприятий", - сообщили в бюро.
Сумма ущерба нанесенного ЗАО «Завод коммунального транспорта» оценили в более 367 млн грн.
Сейчас имущество завода возвращено государству, отметили в ГБР.
"россиянину сообщено о подозрении по статье 358 (подделка с целью использования официального документа, составленного в определенной законом форме и содержащего предусмотренные законом реквизиты, совершенная повторно по предварительному сговору группой лиц, соединенное с организацией использования заведомо поддельного документа) и по статье 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) УК Украины", - указали в ГБР.
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.
Напомним
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