ГБР подозревает Кирилла Шевченко в растрате бюджетных денег (документ)

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июля. УНН. Бывший президент федерации бокса Киева Кирилл Шевченко фигурирует в уголовном деле о хищениях, которое расследует Государственное бюро расследований. Об этом говорится в копии письма следователя ГБР, адресованному федерации бокса Киева, передает УНН со ссылкой на "Факты".

Детали

В частности, производство по ч.2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжелые последствия) было открыто 12 октября 2021 года. Санкция предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 6 лет с конфискацией имущества. Как уточняется, дело касается расходования киевской федерацией бюджетных средств на поддержку и развитие спорта в 2018-2020 годах.

В письме следователь просит отчитаться о расходовании денег до 15 июля. Однако, как стало известно, федерация требование проигнорировала.

В указанный период времени киевскую федерацию возглавлял Кирилл Шевченко. Как сообщало Hromadske.ua, в 2020 году он официально пригласил в Украину двух граждан Российской Федерации якобы для трудоустройства тренерами в столичную федерацию бокса — Рустама Чичаева и Валида Айдамирова.

Как тогда установили журналисты, ни один из них не связан с тренерской работой или боксом как таковым. На тот момент Чичаев, вероятно, был сотрудником специального отряда СОБРа «Терек», который связывают с близким другом Рамзана Кадырова силовиком Абузейдой Висмурадовым. Валид Айдамиров был заместителем начальника оперативно-розыскной части милиции при МВД Чечни. Обоих задержала Нацполиция и выдворила из страны.

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