ДБР підозрює Кирила Шевченка у розтраті бюджетних грошей (документ)

Деталі

Зокрема, провадження за ч.2 ст. 364 КК (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки) було відкрито 12 жовтня 2021 року. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з конфіскацією майна. Як уточнюється, справа стосується витрачання київською федерацією бюджетних коштів на підтримку та розвиток спорту у 2018-2020 роках.

У листі слідчий просить прозвітувати про витрачання грошей до 15 липня. Проте, як стало відомо, федерація проігнорувала вимогу.

У вказаний період київську федерацію очолював Кирило Шевченко. Як повідомляло Hromadske.ua, в 2020 році він офіційно запросив в Україну двох громадян російської федерації нібито для працевлаштування тренерами в столичну федерацію боксу — Рустама Чичаєва та Валіда Айдамірова.

Як тоді встановили журналісти, жоден з них не пов'язаний із тренерською роботою чи боксом як таким. На той момент Чичаєв, ймовірно, був співробітником спеціального загону СОБРу «Терек», який пов'язують із близьким другом Рамзана Кадирова силовиком Абузейдою Вісмурадовим. Валід Айдаміров був заступником начальника оперативно-розшукової частини міліції при МВС Чечні. Обох затримала Нацполіція та видворила з країни.