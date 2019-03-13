ГБР передало дело по подозрению Рыбалки в госизмене в СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Подследственность в уголовном производстве по факту возможного совершения государственной измены народным депутатом Украины Сергеем Рыбалкой определена за следователями Службы безопасности Украины. Об этом сообщили УНН в Государственном бюро расследований.
"Уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены народным депутатом Украины Сергеем Рыбалкой следователями Государственного бюро расследований не расследуется, подследственность в указанном уголовном производстве определена за следователями Службы безопасности Украины", - сообщили УНН в ГБР.
Отметим, что соответствующее уголовное производство было внесено НАБУ в Единый реестр досудебных расследований 17 января 2019 года. Тогда подследственность в уголовном производстве была определена за следователями Центрального аппарата Государственного бюро расследований.
Напомним, что параллельно с этим СБУ подозревает семейный бизнес Рыбалки в организации незаконной торговли снеками на оккупированных территориях, в частности, на подконтрольных "ЛНР". Одному из топ-менеджеров (ООО "Снэк Экспорт") в этом деле уже был вынесен обвинительный приговор.